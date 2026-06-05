Due sorelle uccise a Brescia nel incidente stradale: il conducente della Kia tra i vivi ma in condizioni serie

Nella serata del 4 giugno, due sorelle di 23 e 14 anni sono morte dopo un incidente stradale avvenuto lungo la SP 510 vicino alla galleria di Iseo in Brescia. Mentre erano a bordo di una Toyota, le due giovani sono rimaste uccise dopo un frontale con una Kia che procedeva dal senso opposto. Il conducente della Kia, un uomo di 64 anni, è stato soccorso dai sanitari e trasferito all'ospedale Civile di Brescia in codice giallo. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e le indagini della polizia stradale sono ancora in corso prima della riapertura della circolazione

Due sorelle, una 23enne e l'altra 14, sono morte dopo un incidente avvenuto lungo la Sp 510, poco prima delle 19 di venerdì 4 giugno, all'altezza della galleria di Iseo in Brescia .

Le due donne, originaria di Sondrio e residente a Livigno, erano a bordo di una Toyota e hanno avuto un frontale con una Kia che procedeva dal senso opposto. A seguito dell'impatto, le due giovani sono rimaste uccise sul colpo e il conducente della Kia, un uomo di 64 anni, è stato soccorso dai sanitari e trasferito all'ospedale Civile di Brescia in codice giallo.

Gli accertamenti della polizia stradale non hanno ancora chiarito la dinamica dell'incidente e la circolazione è stata ripristinata dopo che i vigili del fuoco si sono potuti finalmente distaccare tra le lamiere per arrivare alle giovani decedute. Schiarimenti successivi disponibili dalla polizia stradale e da altre font





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