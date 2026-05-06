Due spicci: Zerocalcare torna su Netflix con il terzo capitolo della serie animata

Netflix annuncia il ritorno di Due spicci, la nuova serie animata di Zerocalcare, con un trailer e nuovi brani inediti di Coez e Giancane. Zero e Cinghiale affrontano nuove sfide in un viaggio emotivo e umoristico.

Stanno tornando. Il terzo capitolo della serie arriva il 27 maggio su Netflix .

'Te te lo immaginavi che in dieci anni diventavate così? ', chiede l'Armadillo. 'Così come? '.

La risposta a Zero e Cinghiale è: 'Pelati'. Netflix svela il nuovo trailer di Due spicci, la nuova serie di animazione in otto episodi, creata, scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, e prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family), in collaborazione con Bao Publishing. Ad accompagnare il trailer, le note del nuovo brano inedito di Coez, Ci vuole una laurea, che farà parte della colonna sonora ufficiale della serie.

Immancabile, inoltre, il ritorno di Giancane per la sigla di Due spicci con il brano inedito Non ti riconosco più (in radio e sulle piattaforme il 22 maggio). Già autore delle sigle e soundtrack delle precedenti serie Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, il cantautore romano e collaboratore storico di Zerocalcare ha firmato anche altri brani strumentali della serie.

Nel nuovo capitolo, Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. Accanto a Zero sempre l'immancabile presenza della sua coscienza, l'Armadillo a cui Valerio Mastandrea torna a prestare a sua inconfondibile voce.

La serie, come le precedenti, è un mix di umorismo, introspezione e riflessione sociale, con un tratto grafico distintivo e una narrazione che alterna momenti di leggerezza a temi più profondi. Zerocalcare, con il suo stile inconfondibile, continua a esplorare le dinamiche relazionali e le sfide della vita adulta attraverso le avventure dei suoi personaggi. La colonna sonora, curata da artisti di spicco come Coez e Giancane, aggiunge un ulteriore strato emotivo alla narrazione, rendendo l'esperienza ancora più immersiva.

Gli appassionati della serie non vedono l'ora di scoprire come si evolveranno le vicende di Zero e Cinghiale, in un viaggio che promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena





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