Due suore si innamorano e lasciano il convento per sposarsi: 'All'inizio non si sopportavano'

Luiza Silvério e Francìlia Costa, due suore brasiliane, si sono conosciute in un convento e hanno deciso di lasciare i loro voti per sposarsi. La loro storia d'amore è nata dall'amicizia, ma all'inizio non si sopportavano. Durante la pandemia di Covid, entrambe hanno iniziato a fare terapia e hanno riconsiderato le loro scelte di vita, decidendo di lasciare il convento. La scelta non è stata facile, ma alla fine hanno deciso di sposarsi.

Due suore si conoscono in convento e si innamorano, poi lasciano i voti e si sposano: 'All'inizio non si sopportavano' È l'incredibile storia di Luiza Silvério e Francìlia Costa, direttamente dal Brasile: al momento del loro primo incontro, erano due novizie di 19 anni.

Dall'amicizia è nato l'amore, ma inizialmente non si sopportavano, racconta il Fatto Quotidiano. Francilia era già parte del monastero da cinque anni quando è arrivata Luiza, che aveva già pronunciato i voti e che stava per conseguire una laurea in teologia, scelta anche per l'educazione ricevuta dai suoi nonni, persone profondamente religiose, che l'hanno cresciuta a Piauì, nel nord-est del Brasile. All'inizio, non è stata facile: l'antipatia era reciproca.

'Credevo che si desse delle arie', ha confessato Francìlia all'emittente. Nei due anni successivi, il loro rapporto si è trasformato pian piano, fino al Covid, quando la loro fede ha iniziato a vacillare. Un periodo duro per entrambe: Francìlia ha iniziato a soffrire di attacchi di panico per paura del virus, Luiza ha perso sua nonna. Entrambe hanno iniziato a fare terapia, riconsiderando le loro scelte di vita: hanno quindi lasciato il convento.

La scelta non è stata facile: come ha specificato Luiza, la vita al di fuori del convento non è facile.

'È davvero dura. Non sai mai se riuscirai ad andare all'università o se troverai un lavoro'. Un pensiero che anche Francìlia condivideva: 'Immagina un colloquio di lavoro, qualcuno ti chiede 'Qual è la tua laurea?

' 'Teologia. ' Che tipo di lavoro potrei mai trovare? '. Alla fine, hanno messo da parte le paure, fino al loro matrimonio, celebrato a ottobre 2025





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