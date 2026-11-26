Morti due tecnici Rheinmetall in Kuwait dopo un attacco di droni iraniano. La escalation nel Golfo Persico colpisce infrastrutture strategiche e naviglio commerciale.

Sono deceduti due cittadini italiani nel Kuwait a seguito delle ferite riportate durante un attacco con droni avvenuto lo scorso giovedì 26 novembre. L'agenzia di stampa Ansa ha confermato la tragica notizia, chiarendo che le vittime erano presenti in territorio kuwaitiano quando forze ostili hanno colpito un'infrastruttura strategica. Le autorità locali hanno attribuito la responsabilità dell'azione alla Repubblica Islamica dell' Iran, segnando un'ulteriore escalation nella violenta dinamica che ha interessato la regione del Golfo Persico.

Dettagli dell'attacco e vittime identificate

Il Ministero della Difesa kuwaitiano aveva inizialmente spiegato che quattro persone erano rimaste colpite dalle schegge cadute durante il conflitto aereo. Il portavoce del ministero, colonnello Saud Abdulaziz Al-Atwan, ha precisato che le forze armate nazionali avevano intercettato diversi droni ostili nello spazio aereo del Paese prima di intervenire per neutralizzarli. Tra i feriti originali figuravano un cittadino kuwaitiano, un nazionale pachistano e i due italiani, che ora risultano deceduti per le gravissime lesioni subite.

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Le fonti hanno identificato le vittime come tecnici dell'azienda tedesca Rheinmetall. Questa società è un colosso globale delle industrie belliche che ha stipulato lo scorso luglio una nuova importante commessa con il governo del Kuwait. L'accordo, del valore di diversi milioni di euro, riguardava la fornitura di sistemi di protezione navale e tecnologica per le difese del Paese. La società italiana del gruppo Rheinmetall è da anni specializzata nello sviluppo e nella produzione di radar e sistemi di difesa aerea utilizzati per tutelare le infrastrutture critiche kuwaitiane.

Contesto geopolitico e nuova fase di conflitto

L'attacco in Kuwait si inserisce in una nuova e pericolosa fase di escalation militare nel Golfo Persico. Dopo circa due mesi di relativa tregua, le ostilità tra gli Stati Uniti e l'Iran sono riprese stabilmente dalla metà di novembre. Questo risveglio del conflitto riaccende le operazioni iniziate il 28 febbraio con i primi attacchi americani e israeliani contro la Repubblica islamica. Teheran ha risposto estendendo la propria rappresaglia ai Paesi arabi del Golfo che ospitano installazioni militari americane, includendo tra questi anche il Kuwait e il Bahrein.

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La ripresa delle operazioni belliche coincide temporalmente con lo stallo completo dei negoziati diplomatici per porre fine definitivamente alla guerra. Il presidente americano Donald Trump ha giudicato inaccettabili le condizioni poste dall'Iran per raggiungere un nuovo accordo. Parallelamente, il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio hanno incontrato il premier del Qatar per tentare di rilanciare la mediazione diplomatica. Al centro del confronto rimangono la riapertura dello stretto di Hormuz e il futuro del programma nucleare di Teheran.

Impatto sulle truppe occidentali e situazione marittima

Il coinvolgimento diretto dei Paesi arabi del Golfo espone le forze occidentali presenti nella regione alle conseguenze concrete del conflitto. Il Kuwait ospita da anni personale delle forze armate italiane impegnato nell'operazione Prima Parthica, il contributo nazionale alla coalizione internazionale contro l'Isis. Le installazioni che custodiscono il contingente italiano erano già state interessate dagli attacchi iraniani nei primi mesi del conflitto. A marzo era stato persino danneggiato un velivolo italiano, ma non è stato chiarito se i due connazionali deceduti fossero militari o civili.

La tensione si manifesta anche sulle rotte marittime con attacchi contro il naviglio commerciale. Altre due petroliere, inclusa una superpetroliera con oltre due milioni di barili di greggio, sono esplose nelle scorse ore nello Stretto di Hormuz. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione ha affermato che le imbarcazioni avrebbero urtato mine navali su una rotta non autorizzata. Sale ad almeno 19 il conteggio delle navi danneggiate nell'ultimo mese secondo l'International maritime organization.

Il bilancio reale potrebbe essere ben più pesante considerando che un portale specializzato ha censito 27 imbarcazioni coinvolte in incidenti dall'inizio di novembre. Nella sola settimana precedente al 24 novembre sono stati segnalati dieci attacchi contro petroliere. Questa fotografia riflette la crescente e pericolosa tensione tra Washington e Teheran che minaccia la stabilità energetica globale.