Due ufficiali libanesi e un soldato uccisi in un attacco israeliano

L'esercito libanese ha confermato che due ufficiali e un soldato sono stati uccisi sabato in un attacco israeliano a un veicolo militare nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira il veicolo dopo aver identificato una minaccia per le sue forze, ma l'esercito libanese ha negato qualsiasi coinvolgimento nella situazione.

Due ufficiali dell' esercito libanese e un soldato sono stati uccisi sabato in un attacco israeliano a un veicolo militare sulla strada Khardali-Nabatieh, nel sud del Libano.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira il veicolo dopo aver identificato una minaccia per le sue forze e aver ricevuto indicazioni che Hezbollah si stava preparando a sparare contro le truppe israeliane dalla zona. Tuttavia, l'esercito libanese ha affermato che non era coinvolto in alcun modo nella situazione e che i suoi membri erano stati uccisi in modo innocente.

L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella regione e ha portato a una tensione crescente tra Israele e il Libano





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