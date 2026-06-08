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Due uomini sorpresi a fare sesso nel parco di Monza: multa e Daspo per violazione della pubblica decenza

Cronaca News

Due uomini sorpresi a fare sesso nel parco di Monza: multa e Daspo per violazione della pubblica decenza
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📆6/8/2026 2:29 PM
📰leggoit
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Polizia locale interviene nel parco reale di Monza dopo segnalazioni di cittadini. Due uomini sorpresi in un rapporto sessuale alla luce del giorno, in presenza di bambini e famiglie. Sanzione di 253 euro e allontanamento di 48 ore. Il caso riaccende il dibattito sul decoro nelle aree pubbliche e la convivenza civile.

Il caso di due uomini italiani sorpresi dalla polizia locale mentre consumavano un rapporto sessuale nel parco reale di Monza, in presenza di famiglie e bambini, ha sollevato un dibattito sulla morale pubblica e l'ordine nelle aree urbane.

Gli agenti, intervenuti a seguito di diverse segnalazioni, hanno elevato una sanzione amministrativa di 253 euro per violazione della pubblica decenza e disposto un allontanamento di 48 ore dal luogo, misura comunemente nota come Daspo. Questo episodio evidenzia il conflitto tra libertà personale e rispetto dello spazio condiviso, specialmente in luoghi frequentati da minori. Ladecisione delle autorità mira a scoraggiare comportamenti considerati inappropriati, ma solleva anche questioni circa l'adeguatezza delle pene e la gestione del patrimonio verde pubblico.

Le reazioni dei residenti sono state miste, tra chi plaude all'intervento della polizia e chi lo ritiene eccessivo. Il parco reale di Monza, immenso polmone verde e sito storico, è da sempre teatro di此类 comportamenti, e l'amministrazione locale dovrà valutare se incrementare la vigilanza o promuovere campagne di educazione civica. Parallelamente, il tessuto sociale della zona, prevalentemente familiare, esprime preoccupazione per il degrado potenziale di questi spazi, considerati luoghi di svago e socializzazione sana.

La notizia, diffusasi rapidamente, ha acceso un dibattito mediatico più ampio sulla permissività della società contemporanea e il ruolo delle forze dell'ordine nel preservare il decoro urbano, tema ricorrente nelle cronache italiane

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