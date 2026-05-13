Due vittime sequestrate nella cantina di Torrenova, arrestati sei membri della banda

Un caso di sequestro a scopo di estorsione è stato scoperto a Roma il 28 aprile scorso, quando due persone sono state prese con la forza dalla propria abitazione e rinchiuse nella cantina di Torrenova. Successivamente, la banda - composta da sei persone, tra cui una minore - è stata arrestata dai carabinieri.

Le due vittime sono state prese con la forza dalla loro abitazione a Torrenova e rinchiuse nella cantina lì, legate e minacciate di morte. I fatti risalgono al 28 aprile scorso.

Le indagini della Dda di Roma con il pm Carlo Villani hanno portato all'arresto di sei persone, tra cui una minore, accusate di sequestro di persona a scopo di estorsione.<... >Nell'immobilità per la consegna del denaro gli agenti hanno arrestato quattro dei sei responsabili, tra cui la minore. Nei giorni successivi un altro componente della banda si è presentato in commissariato confessando di aver partecipato al sequestro.

Analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza gli investigatori sono riusciti poi a identificare anche un’altra responsabile, una donna di 55 anni.<... >Il gip di Roma Iole Moricca ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo che ha confessato in commissariato e il carcere per la 55enne, sottolineando la gravità della condotta e la spregiudicatezza mostrata.<...

>Secondo il gip, la donna ha deciso di offrire un contributo rilevante a un’azione delittuosa gravissima ideata dai ragazzi giovanissimi





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