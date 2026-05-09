Due vittime sul lavoro in Calabria: un operaio di 23 anni a Paola, un operaio di 53 anni a Francavilla Angitola

Un operaio di 23 anni e un operaio di 53 anni sono morti in incidenti sul lavoro in Calabria. La prima vittima è stata la causa di un cedimento di una colonna in cemento nell'imperverso allestimento della struttura balneare a Paola. Il secondo gletto è stato schiacciato da un camion-gru in un cantiere di lavorazione a Francavilla Angitola.

Un operaio di 23 anni, di nazionalità senegalese, è morto oggi a Paola (Cosenza) mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola.

Sul posto è giunto il procuratore Domenico Fiordalisi, che coordina gli accertamenti sull'incidente, svolti dal personale del commissariato di Paola della polizia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Il titolare della struttura, come atto dovuto, potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.

Morto un operaio di 53 anni a Francavilla Angitola Un altro operaio di 53 anni, originario di Reggio Calabria, è morto invece nel cantiere del depuratore consortile di Francavilla Angitola (Vibo Valentia), schiacciato da un camion-gru durante le attività di manutenzione e adeguamento dell'impianto. In poche ore, si tratta, per la Calabria, della seconda vittima sul lavoro. Un’altra era stata registrata ieri.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava operando su un camion dotato di gru impegnato nei lavori di manutenzione e adeguamento dell'impianto quando il mezzo si sarebbe improvvisamente ribaltato, travolgendolo. Dopo l'impatto si sarebbe sviluppato anche un incendio





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