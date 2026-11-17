La Duma di Stato russa ha approvato in prima lettura il raddoppio delle multe per reati amministrativi legati alla guerra. Le nuove sanzioni colpiscono la censura online e il dissenso pubblico.

La Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, ha votato a favore il 17 novembre 2024 per un nuovo disegno di legge che incrementa significativamente le sanzioni economiche per reati amministrativi correlati al conflitto. Il provvedimento, approvato nella prima delle tre letture previste, mira ad aumentare i limiti minimi e massimi delle multe per ventinove violazioni relative all'ordine pubblico e alla sicurezza. Questa mossa legislativa arriva mentre il mondo si prepara ad avvicinarsi al quinto anniversario dell'invasione russa dell' Ucraina, un momento cruciale in cui le autorità di Mosca hanno intensificato la repressione di qualsiasi forma di dissenso pubblico.

Maggiori sanzioni per il dissenso pubblico

Il legislatoreVyacheslav Volodin ha dichiarato all'agenzia di stampa statale Tass che l'obiettivo primario di questa nuova normativa è quello di migliorare la sicurezza pubblica per i cittadini. Il testo della legge prevede un aumento medio che raddoppia le penalità per le infrazioni elencate, colpendo una vasta gamma di comportamenti considerati destabilizzanti dal governo. Le sanzioni variano a seconda della gravità del reato, spaziando da questioni di ordine pubblico fino a reati specifici legati alla propaganda anti-governativa. Questa escalation legale rappresenta un segnale chiaro della volontà del Cremlino di consolidare il controllo sociale in vista del quinto anniversario del conflitto.

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Le nuove tariffe includeranno pene più severe per la produzione e la distribuzione di materiale considerato estremista. In particolare, per i singoli individui, la multa per la condivisione di tali contenuti passerà da un range di mille- tremila rubli a una fascia compresa tra cinquantamila e centomila rubli. Questo importo, che equivale approssimativamente a seicento- millecentosessantasei dollari, segnato un drastico incremento rispetto ai precedenti standard. L'aggiornamento delle tariffe mira a scoraggiare efficacemente la circolazione di idee e informazioni che il governo russo classifica come pericolose o sovversive.

Censura e repressione delle opposizioni

La decisione della Duma si inserisce in un contesto più ampio di leggi sulla censura di tempo di guerra introdotte da Mosca subito dopo l'invio delle truppe in Ucraina nel febbraio duemiladodici. Queste normative hanno reso illegale criticare le azioni dei soldati russi e hanno permesso al governo di etichettare gruppi di opposizione, come quelli legati alla figura dell'oppositore Alexei Navalny, come organizzazioni estreme. L'uso del termine estremista ha fornito una base legale per il perseguimento penale di attivisti, giornalisti e cittadini comuni che esprimono visioni discordanti con la linea ufficiale del Cremlino.

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L'impatto di queste misure repressive è stato documentato dall'organizzazione per i diritti umani Ovd-Info, che riporta dati allarmanti. Dall'inizio del conflitto, circa mille trecentonovantatrè persone sono state oggetto di procedimenti legali per la loro posizione contro la guerra. Tra questi soggetti, trecentotrentasette si trovano attualmente in carcere o stanno subendo trattamenti psichiatrici forzati. Questi numeri evidenziano la portata sistematica della repressione statale e il costo personale elevato che gli individui devono affrontare per aver esercitato la propria libertà di espressione in Russia.

Impatto sulla società e prospettive future

Il nuovo disegno di legge, una volta completato le letture parlamentari rimanenti, diventerà la norma vigente, ampliando ulteriormente il perimetro di ciò che è considerato illegale in Russia. Le multe più elevate per reati minori, come il fumo in aree proibite o la mancata registrazione della residenza, suggeriscono un approccio punitivo che mira a controllare ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini. Questa strategia non si limita solo ai reati politici, ma estende il controllo statale anche a questioni di ordinaria amministrazione, creando un ambiente in cui la conformità è imposta economicamente.

Con l'avvicinarsi del quinto anniversario della guerra in Ucraina, le autorità russe hanno praticamente soffocato quasi tutte le espressioni pubbliche di dissenso. La combinazione di leggi esistenti e nuove sanzioni economiche crea un barriera significativa per chiunque voglia pubblicamente contestare la narrativa ufficiale. La società civile russa rimane sotto una forte pressione, con organizzazioni indipendenti come Ovd-Info che continuano a monitorare e documentare le violazioni dei diritti umani. Il futuro del dibattito pubblico in Russia appare sempre più limitato, dato l'impegno legislativo a eliminare ogni forma di opposizione strutturata o spontanea.