Dumfries al Real Madrid: l'Inter incassa la clausola e cerca il sostituto

Il laterale olandese Denzel Dumfries si trasferisce al Real Madrid pagando la clausola risolutiva di circa 25 milioni di euro. L'Inter divide i tifosi sul prezzo, ma realizza una plusvalenza e ora punta a sostituirlo con Marco Palestra, nonostante la concorrenza della Premier League.

Il laterale olandese Denzel Dumfries ha accettato l'offerta del Real Madrid , che verserà nelle casse dell' Inter l'importo della clausola risolutiva , una cifra leggermente inferiore ai 25 milioni di euro.

L'accordo è stato raggiunto e nei prossimi giorni l'operazione dovrebbe essere formalizzata. La cessione divide i tifosi interisti, soprattutto perché il prezzo viene considerato da molti inferiore al reale valore di mercato di un esterno che negli ultimi anni è stato tra i migliori d'Europa, in particolare per rendimento offensivo. La clausola, però, nasce da un accordo dello stesso Dumfries nelle trattative per il rinnovo di contratto andate in scena due anni fa.

L'Inter la concesse per evitare lo scenario peggiore, cioè una partenza a parametro zero. Per il club di viale della Liberazione sarà comunque plusvalenza: tra ammortamento e rinnovo, Dumfries pesa oggi a bilancio circa 5,9 milioni di euro. Arrivato nell'estate 2021 per raccogliere l'eredità di Achraf Hakimi, l'olandese lascia dopo 207 presenze e 27 gol, con un contributo importante nel ciclo nerazzurro: due scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

Per l'Inter, che sta valutando alternative, rimane in piedi l'interesse per Marco Palestra dell'Atalanta, valutato attorno ai 50 milioni. Il club lavora da tempo sul laterale, ma deve fronteggiare la concorrenza della Premier League: il Newcastle è pronto ad arrivare alla cifra richiesta, mentre il Manchester City resta il pericolo più grande. In alternativa piacciono altri profili





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