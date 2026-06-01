Dumfries, Inter e Real Madrid: clausola da 25 milioni e l'Atalanta chiede 50 per Scalvini

Le dichiarazioni di Dumfries sulla disponibilità a un grande club, l'interesse del Manchester City e la corsa tra Inter e Real Madrid per il laterale, con la clausola in scadenza. L'Inter si cautela con un'offerta all'Atalanta per Scalvini, ma la Dea ne chiede 50 milioni. Il contesto della Coppa Italia 1963 e le altre notizie di mercato dal Bologna al Napoli.

L'esterno italo-olandese Denzel Dumfries , protagonista con la maglia dell' Inter nella stagione appena conclusa, ha dichiarato di essere sempre stato pronto per il salto in un grande club, anticipando il suo pensiero sul futuro con la frase Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club?

Mi sono sempre sentuto pronto. Il Manchester City, guidato da Enzo Maresca, lo segue con interesse, ma al momento la squadra più attiva sembra essere proprio l'Inter, che vorrebbe confermarlo. Parallelamente, il Real Madrid si è informative sulla situazione del giocatore, la cui clausola rescissoria di 25 milioni di euro è esercitabile da metà luglio fino alla fine del mese.

I nerazzurri, per tutelarsi, hanno presentato all'Atalanta una prima offerta ufficiale per il difensore e laterale destro Giorgio Scalvini, soprannominato Palestra. Tuttavia, la proposta non ha ancora soddisfatto la Dea, che valuta il classe 2005 non meno di 50 milioni di euro, senza chiudere le porte a una cessione.

Dopo la complessa trattativa per Ademola Lookman, questa nuova operazione si preannuncia come una delle più calde del mercato estivo, con i tifosi italiani che sperano in un esito diverso rispetto al precedente affare. Il contesto storico si intreccia con le notizie di mercato: il 2 giugno 1963 l'Atalanta vinse la Coppa Italia, una data che a Bergamo non fu celebrata a causa della contemporanea morte di Papa Giovanni XXIII.

La memoria di quel trofeo, unico nella storia del club prima dei recenti successi, riecheggia mentre la società si prepara a possibili cessioni importanti. Tra gli altri sviluppi, il Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Domenico Tedesco come nuovo allenatore, una scelta che, secondo i retroscena, non era tra le prime opzioni del direttore sportivo Sartori ma si è rivelata vincente. Il Napoli, invece, ha deciso di riscattare Alisson Santos dallo Sporting Lisbona, rafforzando la rosa per la prossima stagione.

Il Milan affronta un'estate di cambiamenti, tra il possibile addio di Allegri, la ricerca di un nuovo tecnico e le mosse di mercato. Il Como, con un progetto ambizioso guidato dall'ex fantasista Luisito Ludi, punta su giovani come Nico Paz, Da Cunha e Pirola, inseguendo la promozione in Serie A. Inoltre, il Liverpool ha comunicato a Leao che il suo futuro non sarà al Fenerbahce, mentre il Napoli sta valutando un vice Di Lorenzo, con Khalaili e Valincic nel mirino.

Infine, la Salernitana ha salutato il portiere Donnarumma, la Ternana Women ha scelto l'ex centrocampista Defendi come nuovo tecnico, e il Vicenza si prepara al ritiro con una rosa quasi completata, secondo le parole del direttore sportivo Zamuner. Il mercato italiano, dunque, entra nel vivo con molteplici intrecci e protagonisti





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