Duplice omicidio e suicidio a Cossombrato: ex marito uccide ex moglie e nuovo compagno, poi si toglie la vita

Tragedia a Cossombrato, Asti: Astrit Koni, 59 anni, ha ucciso l'ex moglie Drita Mecollari e il suo nuovo compagno Gega Bardhok, per poi suicidarsi lanciandosi dalla torre del castello. Lasciato un biglietto di addio.

Cossombrato , un tranquillo borgo di circa cinquecento anime in provincia di Asti , è stato scosso nel profondo da un triplice omicidio-suicidio che ha interrotto la quiete della comunità. Il dramma, consumatosi in circostanze ancora in corso di chiarimento, vede come protagonista Astrit Koni, 59 anni, di origini albanesi ma residente in Italia da oltre vent'anni, conosciuto nel paese come Arturo.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Koni avrebbe assassinato la sua ex moglie, Drita Mecollari, 55 anni, e il nuovo compagno di quest'ultima, Gega Bardhok, 57 anni. I due sono stati trovati privi di vita in un terreno agricolo alla periferia del paese, nascosti dalla fitta vegetazione. La violenza del gesto è stata estrema: le vittime sarebbero state colpite con una roncola, presumibilmente un attrezzo da lavoro appartenente all'assassino, con una ferocia che ha lasciato gli investigatori senza fiato. Dopo aver compiuto il duplice massacro, Astrit Koni si sarebbe diretto verso il castello di Cossombrato, luogo che conosceva bene per avervi lavorato come giardiniere e manutentore. Munito delle chiavi della struttura, è riuscito a raggiungere la sommità della torre medievale, dove, prima di compiere l'estremo gesto, ha lasciato un biglietto. "Mi hai rovinato la vita in questi 15 anni, ma adesso è finita", recita il macabro messaggio, presumibilmente indirizzato all'ex moglie, poco prima di lanciarsi nel vuoto. La dinamica esatta e le tempistiche dell'accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori del Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti, coordinati dalla Procura della Repubblica locale. Si ipotizza che il duplice omicidio possa essere avvenuto anche diversi giorni prima del ritrovamento dei corpi, con l'assassino che avrebbe vagato prima di decidere di porre fine alla propria vita. La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Cossombrato, dove Astrit Koni era considerato un esempio di integrazione. Oltre al suo lavoro di giardiniere e manutentore, era anche un apicoltore di successo, apprezzato per la sua dedizione e gentilezza. La sua presenza era una costante rassicurante nel piccolo centro, descritto da molti come "una persona buona, gentile, una di quelle che sai che ci sono sempre ogni volta che c’è bisogno". Lo sgomento per un gesto così efferato, inspiegabile per molti, è palpabile. La sindaca Elsa Ormea, visibilmente commossa, ha sottolineato come l'uomo fosse "perfettamente inserito" nella comunità e come nessuno potesse giudicare le vicende private all'interno di una famiglia. Ha espresso la speranza che la comunità riesca a superare questo evento che l'ha segnata profondamente. Anche il parroco, don Lorenzo, ha manifestato il proprio dolore, definendo quanto accaduto un "dramma" e ricordando come Koni fosse "ben inserito", sebbene "non amasse parlare della sua vita familiare". Il ritrovamento di un mazzo di fiori sul luogo del ritrovamento del corpo dell'assassino testimonia il profondo legame e il rispetto che Koni aveva guadagnato nella piccola realtà astigiana, rendendo ancora più incomprensibile la spirale di violenza che ha portato a questa tragica conclusione. La fragile bellezza del paesaggio collinare del basso Monferrato, solitamente associata alla serenità e alla tranquillità, è stata violentemente oscurata dall'ombra di questo terribile fatto di cronaca nera, che lascia interrogativi aperti e un profondo senso di impotenza. La vicenda solleva, ancora una volta, il tema della violenza domestica e dei femminicidi, tragedie che continuano a spegnere vite e a traumatizzare intere comunità. Il movente dell'assassino, come desumibile dal biglietto lasciato, sembra affondare le radici in un passato turbolento legato alla relazione con l'ex moglie, ma gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza tutti i passaggi che hanno condotto a questo epilogo sanguinoso. L'analisi dei messaggi, dei tabulati telefonici e le testimonianze dei conoscenti saranno fondamentali per delineare un quadro completo degli eventi. La comunità di Cossombrato, ancora sotto shock, si stringe attorno ai familiari delle vittime, cercando risposte e sperando in un futuro privo di simili atrocità. La figura di Astrit Koni, un tempo simbolo di integrazione e laboriosità, è ora indissolubilmente legata a un atto di violenza inaudita, un monito doloroso sulla fragilità delle relazioni umane e sulla necessità di un'attenzione costante verso i segnali di disagio e di potenziale pericolo, sia all'interno delle mura domestiche che nella società in generale. L'eco di questo dramma si propagherà a lungo tra le colline astigiane, lasciando una cicatrice indelebile nella memoria di chi ha conosciuto la vittima e chi ha assistito, suo malgrado, al precipitare degli eventi





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