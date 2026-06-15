Duplice omicidio in Grecia: italiano arrestato per l'uccisione della compagna e del figlio di lei

Un uomo italiano di 65 anni è stato arrestato in Grecia con l'accusa di aver ucciso la compagna 54enne e il figlio 26enne di lei. Il movente potrebbe essere di natura economica, legato alla vendita di un immobile. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Un duplice omicidio ha scosso la quiete del villaggio di Longos , in Grecia , località situata a circa sette chilometri a nordovest di Aigio, vicino a Selianitika.

Un cittadino italiano di sessantacinque anni, la cui identità non è stata diffusa, è stato arrestato dalle autorità elleniche con l'accusa di aver ucciso la sua compagna, Maria, cinquantquattrenne, e il figlio di lei, Olimpios, ventiseienne. L'uomo, che respinge le accuse, è attualmente in custodia cautelare nel carcere di Korydallos, nella periferia di Atene.

L'arresto è avvenuto lo scorso dieci giugno nell'abitazione del sospettato a Longos, ma le indagini preliminary indicano che i delitti sarebbero stati compiuti il giorno precedente, il nove giugno. Secondo l'autopsia preliminare, l'omicidio è avvenuto con estrema brutalità. Il giovane Olimpios sarebbe stato colpito alla testa da un colpo di fucile mentre si trovava a letto, per poi essere raggiunto da diverse coltellate. Il corpo della madre, instead, è stato rinvenuto all'ingresso dell'abitazione, anche lei vittima di numerose pugnalate.

A lanciare l'allarme è stato proprio l'italiano, che ha raccontato di aver dormito in un'altra stanza senza accorgersi di nulla fino al risveglio, quando ha scoperto i cadaveri. L'uomo ha quindi avvertito un vicino, il quale ha raggiunto la casa e chiamato la polizia.

Tra gli elementi sequestrati sul luogo del delitto, according all'agenzia Ana-Mpa, figurano un coltello trovato in un vaso di fiori, un fucile da caccia probabilmente usato per colpire il ventiseienne, una maglietta con tracce ematiche e diverse impronte digitali. Non ci sono segni di effrazione sulla porta e sui corpi non sono state rilevate ferite da difesa, dettaglio che suggerisce che le vittime non abbiano avuto modo di reagire.

Le autorità greche sospettano che la scena del crimine sia stata manipolata: sono state trovate tracce di sangue in più punti dell'appartamento che sembrano essere state ripulite. La nonna del ragazzo, intervistata dall'emittente Ant1, ha indicato un movente economico. Circa tre mesi prima, la cinquantquattrenne avrebbe venduto un immobile e inviato il ricavato al figlio in Germania, dove stava studiando.

Questa decisione avrebbe innescato la reazione del compagno, che aveva contribuito finanziariamente alla casa e pretendeva di gestire diversamente il denaro. A causa della crescente tensione, il giovane era tornato dalla madre con l'intenzione di portarla con sé in Germania per assisterla, dato che lei aveva anche problemi di salute. Il ventiseienne era giunto in Grecia poche ore prima della tragedia





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