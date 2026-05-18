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Durata del sonno e invecchiamento biologico: studio rivela zone di rischio

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Durata del sonno e invecchiamento biologico: studio rivela zone di rischio
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📆5/18/2026 4:38 AM
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Una ricerca condotta dal MULTI Consortium ha analizzato 23 orologi biologici relativi a diversi organi e sistemi, scoprendo che chi dorme troppo poco o troppo a lungo mostra segnali di maggiore età biologica. La finestra più favorevole si colloca tra circa 6,4 e 7,8 ore di sonno.

18 Maggio 2026 alle 06:00 Dormire non è una parentesi tra due giornate: è manutenzione biologica. E una nuova ricerca suggerisce che il nostro corpo sembra invecchiare meglio quando il sonno resta dentro una finestra precisa: né troppo poco, né troppo.

Uno studio del MULTI Consortium, basato soprattutto sui dati della UK Biobank, ha provato a misurare il rapporto tra durata del sonno e invecchiamento biologico usando un approccio molto moderno: non solo questionari, ma anche ‘orologi biologici’ ricavati da risonanza magnetica, proteine plasmatiche e metaboliti. L’idea è semplice: l’età anagrafica dice quanti anni abbiamo; l’età biologica prova a dire come stanno davvero i nostri organi.

Due persone di 60 anni possono avere corpi molto diversi: una con un sistema metabolico, cardiovascolare e cerebrale più ‘giovane’, l’altra con segni biologici di invecchiamento accelerato. Lo studio ha analizzato 23 orologi biologici relativi a diversi organi e sistemi, dal cervello al fegato, dal sistema immunitario al pancreas. Il risultato principale è una curva a U. Chi dorme troppo poco, sotto le 6 ore, mostra segnali di maggiore età biologica.

Ma lo stesso accade anche a chi dorme troppo a lungo, oltre le 8 ore. La zona associata ai valori più favorevoli si colloca, a seconda dell’organo e del sesso, tra circa 6,4 e 7,8 ore di sonno. Questo dato non significa che esista un numero magico valido per tutti. Significa però che il sonno è un regolatore sistemico: non riguarda solo il cervello o la memoria, ma l’intero organismo.

Nello studio, le alterazioni legate al sonno compaiono su più livelli: immagini degli organi, proteine circolanti, metabolismo. È come se il corpo, quando il riposo è cronicamente insufficiente o eccessivo, lasciasse tracce misurabili in molti distretti. Il sonno breve è risultato associato in modo particolarmente ampio a malattie cardiovascolari, diabete, obesità, disturbi respiratori, problemi digestivi, ansia e depressione. Non sorprende: dormire poco aumenta l’attivazione del sistema nervoso simpatico, altera gli ormoni della fame, peggiora la sensibilità insulinica e favorisce infiammazione.

In pratica, il corpo resta in uno stato di allerta anche quando dovrebbe recuperare. Più delicata è l’interpretazione del sonno lungo. Dormire molto non è necessariamente ‘dannoso’ di per sé. In molti casi può essere un segnale: depressione, apnee notturne, infiammazione cronica, dolore, fragilità o malattie già in corso possono aumentare il bisogno apparente di dormire.

Lo studio infatti suggerisce che il sonno prolungato potrebbe riflettere processi biologici più complessi, soprattutto legati al cervello e all’invecchiamento degli organi. Anche il dato sulla mortalità va letto con prudenza ma merita attenzione: rispetto a chi dormiva 6-8 ore, sia il sonno breve sia quello lungo erano associati a un rischio più elevato di morte per qualsiasi causa.

Questo non dimostra automaticamente che cambiare la durata del sonno basti a ridurre il rischio, ma conferma che il sonno è un indicatore potente dello stato di salute generale. Il limite principale dello studio è che la durata del sonno era auto-riferita: le persone dichiaravano quante ore dormivano. Non è la stessa cosa che misurare il sonno con actigrafia o polisonnografia.

Inoltre, si tratta in larga parte di dati osservazionali: possiamo parlare di associazioni robuste, non di causa-effetto certa. Il messaggio pratico, però, è chiaro. Dormire bene non è un lusso, né una perdita di tempo. È una delle abitudini più profonde con cui regoliamo metabolismo, immunità, cervello e longevità.

E quando il sonno si sposta stabilmente agli estremi, troppo poco o troppo, vale la pena non normalizzarlo. Non bisogna solo ‘resistere’, ma capire cosa sta succedendo: stress, turni, apnea, ansia, dolore, farmaci, depressione, cattiva igiene del sonno

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