DXC Technology presenta Argus e l'Ai Hub italiano per gestire i rischi dell'IA agentica, trasformando i processi aziendali in valore concreto con una strategia olistica.

La transizione verso l'IA agentica rappresenta una delle sfide più complesse del panorama tecnologico attuale, un passaggio epocale che richiede nuovi strumenti per gestire rischi e opportunità. Andrea Bonocore, Ai Italy Lead di DXC Technology Italia, ha evidenziato durante l'evento organizzato ad Roma da Adnkronos questa necessità critica, sottolineando come il contesto si stia evolvendo rapidamente. L'azienda ha risposto a questa trasformazione strutturale con il lancio di un prodotto specifico e di una nuova piattaforma operativa per il mercato nazionale.

Struttura logica e gestione del rischio con Argus

Il cuore della soluzione presentata è Argus, un prodotto sviluppato da DXC Technology che opera come strato logico intermedio tra la richiesta utente e l'architettura dell'agente IA. Bonocore ha specificato che l'obiettivo principale di questo strumento è strutturare un ponte sicuro che permetta di sfruttare la potenzialità derivante da questo cambiamento senza trascurare i rischi associati. La piattaforma cerca di guardare ogni richiesta, sia essa proveniente da un assistente virtuale o da un processo aziendale, analizzandola da quattro punti di vista distinti.

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Il primo di questi pilastri analitici riguarda il contesto, definito dall'azienda come context intelligence. Questo elemento consiste nel fornire all'architettura agentica l'insieme delle informazioni necessarie per operare entro i confini corretti. Le AI generative vengono utilizzate per sviluppare questo contesto, al quale viene poi associata una serie di funzionalità operative. L'approccio mira a garantire che ogni azione dell'intelligenza artificiale sia basata su dati contestuali precisi e validati, riducendo gli errori e aumentando l'affidabilità del sistema.

Adozione organizzativa e valore dell'IA

La realizzazione di una trasformazione di tale portata non può prescindere da un processo di adozione a livello organizzativo profondo e strutturato. L'approccio proposto dall'Ai Hub italiano parte dalla comprensione di come un determinato processo veniva valutato in precedenza, per introdurre poi l'intelligenza artificiale con l'obiettivo esplicito di migliorarlo. Si sceglie di iniziare dal processo stesso, analizzandone il valore reale, poiché si ritiene di essere in una fase di trasformazione diversa rispetto al passato.

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Bonocore distingue chiaramente questa fase dalla precedente era della digital transformation, definendo lo scenario attuale come value transformation. Si tratta quindi di trasformare il valore che deriva direttamente dall'intelligenza artificiale, misurando effettivamente come l'introduzione di queste tecnologie cambi il processo e identifica i punti critici dove l'IA può intervenire in modo significativo. Questo passaggio richiede un'analisi approfondita dei processi aziendali e una valutazione costante del valore aggiunto portato dall'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda.

Visione olistica del mercato internazionale

DXC Technology, compagnia presente in oltre 70 Paesi, punta ad associare il contesto dei dati al contesto dell'intelligenza artificiale attraverso una visione integrata. Per fare questo, l'azienda ha sviluppato un hub italiano che adotta una prospettiva olistica sulla materia. Questa visione non si limita agli algoritmi e ai soli dati, ma include anche questioni fondamentali di sicurezza, etica e architetture dei sistemi. La creazione di queste competenze integrate è essenziale per affrontare le problematiche complesse che emergono dall'adozione su larga scala.

L'Ai Hub italiano, sviluppato dall'azienda, è collegato al contesto internazionale, permettendo di affrontare le sfide da tutti i punti di vista possibili. Questa connessione globale è vitale per garantire che le soluzioni adottate in Italia rispondano agli standard e alle necessità di un mercato interconnesso. L'obiettivo finale è mettere insieme tutte le competenze disponibili, dalla sicurezza alla progettazione architetturale, per creare un ecosistema resiliente e capace di supportare le aziende nella loro evoluzione verso modelli operativi basati sull'intelligenza artificiale.