Dybala al Boca Juniors? E l'esordio record di Pafundi

Ultime notizie dal calciomercato: possibile trasferimento di Paulo Dybala al Boca Juniors. Nel frattempo, Simone Pafundi entra nella storia della Nazionale italiana come il più giovane esordiente degli ultimi 110 anni.

Roma , 27 novembre 2023 – Il calciomercato continua a infiammare le passioni dei tifosi, e le ultime notizie provenienti dalla capitale lasciano presagire un possibile addio di Paulo Dybala alla Roma .

Secondo indiscrezioni riportate da calciomercato.it, sarebbe stato raggiunto un accordo tra l'attaccante argentino e il Boca Juniors. La notizia, se confermata, rappresenterebbe un colpo di scena significativo, considerando l'importanza di Dybala nello scacchiere tattico di José Mourinho. Al momento, tuttavia, il numero 21 giallorosso non avrebbe ricevuto offerte ufficiali da parte della società capitolina per il rinnovo del contratto, il che alimenta ulteriormente le speculazioni sul suo futuro.

Un ritorno in Argentina, dove ha iniziato la sua carriera, potrebbe rappresentare una svolta per Dybala, che ritroverebbe un ambiente familiare e la possibilità di giocare davanti a un pubblico caloroso e appassionato. L'idea di giocare nuovamente con il suo amico Leandro Paredes, attualmente in forza al Boca Juniors, potrebbe aver pesato nella sua decisione. Parallelamente alle vicende di Dybala, un altro giovane talento italiano sta facendo parlare di sé: Simone Pafundi.

Il centrocampista del club italiano ha stabilito un record impressionante, diventando il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana negli ultimi 110 anni. La sua prima apparizione in maglia azzurra è avvenuta il 16 novembre 2022, in un'amichevole contro l'Albania, quando aveva appena 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Questo traguardo lo pone al terzo posto nella classifica generale di tutti i tempi, superato solo da Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910).

Un confronto con altri grandi nomi del calcio italiano evidenzia l'eccezionalità della sua precoce affermazione: Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19 e Bergomi a 18. L'esordio di Pafundi rappresenta una grande speranza per il futuro del calcio italiano e testimonia la presenza di talenti emergenti pronti a farsi valere sulla scena internazionale. La sua giovane età e le sue qualità tecniche lo rendono un giocatore da tenere d'occhio nei prossimi anni.

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