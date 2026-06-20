Lunedì le elezioni FIGC, cosa vogliono gli italiani? Al primo posto la sicurezza negli stadi. La Sampdoria continua il viavai a Bogliasco: Declercq nuovo direttore della comunicazione.
Dybala-Juve , com'è finita? In lacrime, nell'ultima di Chiellini allo Stadium. Lunedì le elezioni FIGC , cosa vogliono gli italiani? Al primo posto la sicurezza negli stadi.
La Sampdoria continua il viavai a Bogliasco: Declercq nuovo direttore della comunicazione. La sfida australiana per il Palermo: il 7 agosto amichevole a Perth contro il Melbourne City. Perugia, Borras: "Due offerte per il club la prossima settimana. Stop alla negatività.
" Sebastiani: "Pescara in vendita, e se Ferrero vorrà sa dove trovarmi. Verratti non è un lestofante.
" Lo Spezia ha ingaggiato Angelozzi. Stillitano: "Non era scontato riportare uno del suo calibro nel club.
" L'Italia può guardare con fiducia al Mondiale brasiliano: l'urna di Nyon è stata benevola. Il Milan prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovato contratto
Dybala-Juve Sampdoria Spezia Milan FIGC
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