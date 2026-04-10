Dyson lancia HushJet Mini Cool Fan: il ventilatore personale compatto per l'estate

Dyson entra nel mercato dei ventilatori personali con l'HushJet Mini Cool Fan, un dispositivo compatto, silenzioso e dal design elegante, pensato per offrire comfort e freschezza durante i mesi più caldi. Un prodotto versatile, con autonomia fino a sei ore e una tecnologia avanzata per garantire un flusso d'aria ottimale e un'esperienza utente piacevole.

Il caldo estivo porta Dyson a innovare ancora una volta, con il lancio del suo primo ventilatore personale e compatto, l'HushJet Mini Cool Fan. Questo dispositivo, progettato per essere utilizzato al collo, sulla scrivania o tenuto in mano, rappresenta un'ulteriore espansione dell'azienda nel settore dei prodotti per il comfort personale, un mercato in costante crescita con l'aumento delle temperature globali.

L'HushJet Mini Cool si distingue per il suo design elegante e minimalista, che richiama le linee distintive di altri prodotti Dyson, come il Supersonic r e il PencilVac, e si inserisce in un linguaggio di design comune basato sulla riduzione delle dimensioni senza compromettere l'efficacia e l'originalità. Il dispositivo è un piccolo cilindro di 38 millimetri di diametro, una misura che sottolinea l'impegno di Dyson nel creare prodotti non solo funzionali, ma anche esteticamente gradevoli e adatti a diversi contesti d'uso. Dyson, con questo nuovo prodotto, si conferma come un'azienda che non si limita a offrire soluzioni tecniche, ma punta a definire un vero e proprio stile di vita hi-tech, curando attentamente ogni dettaglio, dai materiali ai colori, passando per la forma e le dimensioni, al fine di creare un'esperienza utente completa e appagante. La strategia di Dyson di presidiare il mercato del design, del gusto e della moda hi-tech si manifesta anche nella scelta delle colorazioni disponibili per l'HushJet Mini Cool: Ink/Cobalt, Carnelian/Sky e Stone/Blush, che contribuiscono a definire l'identità del prodotto e ad attrarre un pubblico attento allo stile e all'estetica.\L'HushJet Mini Cool Fan di Dyson, con un peso di soli 212 grammi, offre fino a sei ore di autonomia grazie a una batteria efficiente. Il dispositivo è dotato di cinque velocità regolabili, oltre a una modalità Boost per un flusso d'aria più intenso, e utilizza un motore senza spazzole capace di raggiungere i 65.000 giri al minuto, garantendo un'elevata efficienza energetica e prestazioni superiori. Il flusso d'aria, secondo i dati forniti dall'azienda, raggiunge i 25 metri al secondo, assicurando un efficace raffreddamento in diverse situazioni. La versatilità è un altro punto di forza dell'HushJet Mini Cool: può essere utilizzato in mano, posizionato su una base da scrivania o appeso al collo tramite il supporto incluso. La confezione comprende anche Neck Dock, base di ricarica, cavo USB-C e custodia da viaggio, per rendere il dispositivo ancora più comodo da utilizzare in movimento. Dyson ha pensato anche a ulteriori accessori opzionali, come il supporto universale per fissare il ventilatore a un passeggino e una clip per agganciarlo a indumenti o tracolle, dimostrando l'impegno dell'azienda nell'offrire soluzioni personalizzate e adatte a diverse esigenze. L'ugello ruotabile a 360 gradi permette di indirizzare il flusso d'aria in modo preciso, ottimizzando il comfort dell'utente, indipendentemente dalla posizione in cui si trova.\L'azienda pone particolare enfasi su due aspetti chiave: la gestione del flusso d'aria e il controllo del rumore. La tecnologia HushJet, già impiegata in altri prodotti Dyson per il trattamento dell'aria, è stata adattata per questo formato portatile con l'obiettivo di concentrare il getto, ridurre le turbolenze e attenuare le frequenze più acute, che possono risultare fastidiose in dispositivi di piccole dimensioni. Il ventilatore, infatti, è progettato per essere silenzioso: emette solo 52 dB alla velocità più bassa e 72,5 dB in modalità Boost, garantendo un'esperienza utente confortevole e discreta. L'HushJet Mini Cool Fan sarà disponibile in Italia da maggio al prezzo di 99 euro. Questo prezzo, per gli standard di Dyson, rappresenta una sorta di punto d'ingresso, riflettendo l'intento dell'azienda di rendere popolare l'idea di un ventilatore personale di alta qualità, accessibile a un pubblico più ampio. Dyson punta a conquistare un segmento di mercato in crescita, offrendo un prodotto che combina design innovativo, prestazioni elevate e attenzione ai dettagli, confermando la sua posizione di leader nel settore degli elettrodomestici di lusso e dimostrando la sua capacità di anticipare le esigenze dei consumatori e di rispondere alle sfide del mercato con soluzioni tecnologiche all'avanguardia





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