Dzeko e Tabakovic: un'amicizia legata al calcio e ai successi della Bosnia

Il profondo legame tra Edin Dzeko e Haris Tabakovic, compagni nella nazionale bosniaca, va oltre il campo da gioco. I due attaccanti, con carriere in Germania, condividono un'amicizia solida, alimentata da successi e supporto reciproco, culminata nella storica impresa bosniaca contro l'Italia.

L'impresa della Bosnia contro l'Italia, culminata con una vittoria che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, ha visto emergere volti noti e carismatici come Edin Dzeko e Haris Tabakovic . Oltre ai successi sul campo, tra i due attaccanti si è sviluppato un legame profondo, radicato in un'amicizia che va ben oltre i novanta minuti di gioco. Tabakovic, parlando a ruota libera dell'esperienza vissuta, ha messo in luce la figura di Dzeko, non solo come compagno di squadra ma come un vero e proprio leader.

Il giocatore del Borussia Mönchengladbach ha raccontato con ammirazione il comportamento di Dzeko durante le celebrazioni post-vittoria, che hanno visto migliaia di persone riversarsi per le strade di Sarajevo, in un tripudio di gioia, fino alle prime ore del mattino. La condivisione di momenti intimi, come un video in diretta postato da Dzeko verso le sette del mattino, testimonia la vicinanza tra i due, anche nei momenti di riposo e relax, in netto contrasto con l'adrenalina del campo. Tabakovic ha sottolineato come Dzeko sia per loro il capitano e il punto di riferimento in ogni situazione, evidenziando un episodio chiave contro il Galles: nonostante avesse segnato, Dzeko aveva volontariamente chiesto di essere sostituito, avvertendo la stanchezza ma mettendo sempre il bene collettivo al di sopra di tutto. Questo gesto, secondo Tabakovic, è emblematico della sua leadership e del suo altruismo.

La prossimità geografica in Germania, dove Dzeko risiede a Gelsenkirchen e Tabakovic a Düsseldorf, a poco più di cinquanta chilometri di distanza, favorisce ulteriormente il mantenimento di questo legame. La loro frequentazione è assidua, con continui scambi di congratulazioni per ogni gol segnato. Tabakovic ha rivelato di essere stato recentemente a cena con Dzeko e Nikola Katic, dimostrando la solidità delle loro relazioni sociali anche al di fuori del contesto sportivo. La sua presenza allo stadio per il match tra Schalke e Hannover, terminato 2-2, testimonia il suo supporto e interesse per le vicende calcistiche del compagno. Nonostante la possibilità che Dzeko potesse trasferirsi al Mönchengladbach durante la finestra di mercato invernale, Tabakovic ha ammesso di non aver influenzato in alcun modo le trattative, lasciando che le decisioni sportive seguissero il loro corso, ma sottolineando implicitamente quanto apprezzerebbe la sua presenza nella sua squadra.

L'intervista a Tabakovic offre uno spaccato inedito non solo sull'impresa sportiva della Bosnia, ma anche sui rapporti umani che si creano all'interno di una squadra, soprattutto in momenti di grande successo. La figura di Dzeko emerge come un leader autentico, capace di ispirare e guidare i compagni non solo con le sue prestazioni in campo, ma anche con il suo carattere e il suo spirito di sacrificio. L'amicizia con Tabakovic, consolidata da esperienze condivise e supporto reciproco, rappresenta un valore aggiunto per la nazionale bosniaca, capace di affrontare le sfide con maggiore coesione e determinazione. Il racconto di Tabakovic dipinge un quadro vivido di questi due atleti, uniti da una passione comune e da un profondo rispetto reciproco, che va oltre la semplice professione di calciatori.





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