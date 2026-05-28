E. Jean Carroll lascia la Corte d'Appello: Trump chiede l'annullamento del verdetto

La scrittrice E. Jean Carroll ha lasciato la Corte d'Appello del 2° Circuito degli Stati Uniti, dove l'ex presidente Donald Trump sta chiedendo a una corte d'appello federale di annullare un verdetto della giuria di 5 milioni di dollari che lo ritiene responsabile di aver aggredito sessualmente e diffamato la donna, che ha accusato Trump di averla violentata quasi tre decenni fa. Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine penale su Carroll per possibile falsa testimonianza in due cause civili vinte contro Trump.

La scrittrice E. Jean Carroll ha lasciato la Corte d'Appello del 2° Circuito degli Stati Uniti, dove l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta chiedendo a una corte d'appello federale di annullare un verdetto della giuria di 5 milioni di dollari che lo ritiene responsabile di aver aggredito sessualmente e diffamato la donna, che ha accusato Trump di averla violentata quasi tre decenni fa, a Manhattan, New York, Stati Uniti, 6 settembre 2024.

REUTERS/Adam Gray/Foto d'archivio. Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine penale su E. Jean Carroll, la scrittrice che ha accusato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di averla violentata a metà degli anni '90, ha detto mercoledì una fonte che ha familiarità con la questione.

La ricerca si concentra sull'eventualità che la Carroll abbia commesso una falsa testimonianza in due cause civili vinte contro Trump - una legata alle sue accuse di aver abusato sessualmente di lei in un grande magazzino di New York e un'altra per diffamazione nel 2019, ha detto la fonte, che ha richiesto l'anonimato per discutere di un'indagine in corso. L'avvio di un'indagine, condotta dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Chicago, potrebbe non sfociare necessariamente in un'accusa contro Carroll.

Il dipartimento e l'avvocato di Carroll, Robbie Kaplan, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Dallo scorso anno, il Dipartimento di Giustizia di Trump ha portato avanti una serie di indagini contro gli antagonisti del presidente e in alcuni casi ha presentato accuse penali. La fonte ha detto che la mossa dei procuratori si basa su una deposizione del 2022 in cui l'ex editorialista della rivista Elle dichiarava di non aver ricevuto finanziamenti esterni per la sua causa.

I suoi avvocati hanno poi rivelato che Reid Hoffman, il miliardario cofondatore di LinkedIn, aveva pagato alcune delle sue spese legali. Nel maggio 2023 una giuria ha stabilito che Trump aveva aggredito sessualmente Carroll e l'aveva diffamata mentendo, ma non l'aveva violentata. Un'altra giuria, nel gennaio 2024, ha stabilito che l'aveva diffamata e lo ha condannato a pagare 83,3 milioni di dollari di danni.

Il procuratore generale in carica Todd Blanche, che si è mosso rapidamente per eseguire le richieste di Trump da quando ha preso il posto del suo predecessore Pam Bondi, è stato escluso dalle indagini del dipartimento in quanto ha lavorato come uno degli avvocati personali di Trump nei ricorsi di Carroll, ha aggiunto la fonte





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