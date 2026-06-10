È morta Patrizia Caselli, volto storico della tv italiana

L'attrice e conduttrice televisiva, malata di tumore al polmone, si è spenta a 66 anni. Una carriera lunga e variegata tra varietà, cronaca e intrattenimento, con legami noti con Walter Chiari e Bettino Craxi. Un ricordo della sua vita e della sua lotta contro la malattia, insieme a informazioni sulla patologia che l'ha colpita.

Patrizia Caselli , attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante, è morta a 66 anni nella notte. Nata a Udine il 13 maggio 1960, era da tempo malata di tumore polmone .

Due anni fa aveva parlato per la prima volta della malattia, rivelando la sua paura e la difficoltà nel prepararsi alla morte. In quell'intervista aveva ricordato il momento terribile in cui dovette comunicare la notizia al figlio adottivo Francois, allora diciassettenne, e come insieme avevano affrontato le difficoltà, compresa la separazione dal padre. La sua carriera era iniziata giovanissima tra pubblicità e cinema, con Nanni Loy.

Si era poi affermata nelle televisioni private come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con cui ebbe una lunga relazione durata fino al 1987. Negli stessi anni si era dedicata anche alla musica, incidendo diversi 45 giri, e al teatro, recitando in opere come 'Hai mai provato con l'acqua calda?

' con Chiari e Ivana Monti. Il debutto in Rai arrivò nel 1987 con il varietà estivo 'Bella d'estate', sempre insieme a Chiari. Seguirono 'Chi tiriamo in ballo?

' e nel 1988 la conduzione in solitaria di 'Master 88'. Nel 1989-1990 fu al timone, insieme a Luciano Rispoli, del programma 'La rete'. Dal 1991 divenne il volto del contenitore pomeridiano di cronaca 'Detto tra noi', condotto con Piero Vigorelli: tre edizioni fino al 1994, anno in cui il programma si trasformò in 'La vita in diretta'. Nel 1993 condusse anche il gioco del mezzogiorno 'Se fosse...

', già portato al successo da Raffaella Carrà. Dopo il 1994 lasciò la televisione per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, al quale fu legata sentimentalmente per nove anni, fino alla morte dell'ex presidente del Consiglio nel 2000. In precedenza aveva avuto una relazione con Walter Chiari; dopo la scomparsa di Craxi aveva sposato il medico Alberto Bossi, con cui aveva adottato un figlio, François.

Negli anni Duemila era tornata sporadicamente sul set, recitando nei film 'La fabbrica del vapore' (2000) e 'Dentro la città' (2004). La sua scomparsa chiude la parabola di una figura che ha attraversato stagioni diverse della televisione italiana, tra varietà, cronaca e intrattenimento, lasciando un segno riconoscibile in un'epoca di trasformazione del piccolo schermo.

Il tumore del polmone è una patologia che origina nei polmoni provocando una crescita incontrollata di cellule maligne, che compromettono la funzione di trasferire l'ossigeno al circolo sanguigno e di depurarlo dall'anidride carbonica. La prevenzione si basa sull'eliminazione del fumo, attivo e passivo, responsabile dell'85-90% dei casi. Altri fattori di rischio includono esposizione a radon, amianto, arsenico, nichel, catrame, cromo e l'inquinamento atmosferico.

Nelle fasi iniziali i sintomi sono silenti; tra quelli più comuni compaiono tosse persistente, difficoltà respiratorie, sensazione di oppressione toracica e perdita di peso non legata a cambiamenti dello stile di vita. La diagnosi certa richiede il prelievo di campioni bioptici e citologici polmonari.

I trattamenti variano in base al tipo istologico (a non piccole cellule o a piccole cellule), all'estensione della malattia e alle condizioni cliniche del paziente, e possono includere chirurgia, radioterapia, chemioterapia, terapie biologiche, immunoterapia e terapia laser





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