È morto Alan Jones, campione di F1 1980: addio al pilota australiano a 80 anni

Alan Jones, campione del mondo di Formula 1 1980 con la Williams, è morto a 80 anni. La Williams Racing rende omaggio all'ex pilota australiano scomparso dopo breve malattia.

Il mondo della Formula 1 è in lutto per la scomparsa di Alan Jones, uno dei piloti più illustri della sua generazione. L'ex campione del mondo australiano è deceduto giovedì 5 novembre all'età di 80 anni. La morte è arrivata dopo una breve malattia, segnando la fine di una carriera sportiva straordinaria che ha lasciato un'impronta indelebile nello sport motoristico globale.

La carriera e i successi di Alan Jones

Alan Jones è ricordato principalmente per il suo titolo iridato conquistato nel 1980 alla guida della vettura Williams. Durante la sua carriera professionistica ha vinto dodici Gran Premi, consolidando il suo status di campione di assoluto talento. La sua vittoria del 1980 rappresenta un traguardo storico, rendendolo uno dei due soli australiani nella storia a conquistare il mondiale piloti di Formula 1, affiancando l'immortale Jack Brabham.

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Dicchiara la Williams e la famiglia

La scuderia Williams Racing ha espresso profondo cordoglio annunciando la scomparsa del suo ex pilota. In una dichiarazione riportata dall'ente radiotelevisivo pubblico australiano Abc, la squadra ha confermato che Alan ha dedicato la sua intera vita al motorsport. Il team ha sottolineato come la sua passione e il suo carattere unico abbiano lasciato un segno profondo sia in Australia che nel resto del mondo.

I tributi della moglie Amanda Butler-Davis

A nome della famiglia, la moglie Amanda Butler-Davis ha condiviso un messaggio toccante sulla perdita del marito. La dichiarazione ufficiale sottolinea che Alan sarà ricordato con affetto da chi gli era più vicino e dai numerosi fan che hanno sempre apprezzato il suo sostegno. L'eredità di Alan continuerà a vivere attraverso le innumerevoli persone che ha incontrato lungo il suo cammino professionale e personale.

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L'impatto sullo sport e il futuro

La scomparsa di Alan Jones segna la perdita di una leggenda viva dello sport automobilistico. I suoi successi sui circuiti e la sua personalità fuori dalle piste continueranno a ispirare le nuove generazioni di piloti e appassionati. La notizia della sua morte ha scosso la comunità globale di Formula 1, che ora rende omaggio a uno dei suoi campioni storici con grande rispetto e gratitudine per il suo contributo allo sport.

Il contesto storico della sua vittoria

Riassumere la carriera di Alan Jones significa ripercorrere un'epoca d'oro per la Williams Racing. La vittoria del 1980 non è solo un trofeo, ma un simbolo di eccellenza tecnica e umana. La sua eredità è protetta dai libri di storia dello sport, dove il nome di Jones sarà sempre associato a quello di Jack Brabham come unico australiano campione del mondo nella categoria regina dell'automobilismo.