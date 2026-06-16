È morto il cardinale Camillo Ruini, storico vicario di Roma e presidente della CEI

Il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco della Chiesa italiana e vicario di Roma per diciassette anni, si è spento a Roma. Teologo, politico ecclesiastico e difensore dei valori tradizionali, è stato per sedici anni alla guida della CEI, collaboratore stretto di Giovanni Paolo II e protagonista della vita pubblic italiana tra fine millennio e inizio secolo.

Il cardinale Camillo Ruini , figura di spicco della Chiesa italiana, si è spento a Roma in serata. Vicario della diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per sedici anni, è ricordato come uno dei principali collaboratori di Giovanni Paolo II e come una delle personalità più influenti del cattolicesimo italiano a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Leader dell'ala conservatrice, difensore dei cosiddetti 'valori non negoziabili' in materia di famiglia e vita, fu artefice di importanti mobilitazioni cattoliche come il Family Day del 2007 contro i Dico. Teologo raffinato, assertore del dialogo tra fede e ragione in sintonia con il pensiero di Joseph Ratzinger, seppe coniugare profondità teologica e abilità politica nel guidare la CEI in un periodo di profonde trasformazioni sociali.

Il suo episcopato, improntato al motto 'Veritas liberabit nos', ha lasciato un segno profondo nella Chiesa italiana, interpretando la presenza dei cristiani nella città e guidando transizioni culturali con 'la fierezza cattolica di essere depositari di un patrimonio di valori'. Nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, la sua traiettoria ecclesiastica lo vide impegnato nell'insegnamento, nella pastorale diocesana, fino alla nomina a Segretario Generale della CEI nel 1986 e poi a Vicario di Roma.

Il suo magistero, talvolta in tensione con il pontificato di Francesco che rimproverava di trascurare la tradizione, guardava invece con interesse a Papa Leone XIV. La Chiesa italiana, attraverso le parole del cardinale Vicario attuale Baldassare Reina, ne ha celebrato la 'lunga e proficua vita cristiana' affidandone l'anima alla misericordia divina





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