È morto in detenzione il leader indigeno nicaraguense Brooklyn Rivera

Il leader indigeno ed ex parlamentare Brooklyn Rivera è deceduto in custodia statale a 73 anni, dopo essere stato detenuto dal 2023 in condizioni critiche. La notizia, riportata da 100% Noticias, solleva gravi preoccupazioni sui diritti umani in Nicaragua e sul trattamento dei prigionieri politici.

Il leader indigeno nicaraguense ed ex parlamentare Brooklyn Rivera è morto in custodia statale all'età di 73 anni, come riferito dal servizio di informazione 100% Noticias domenica, citando fonti familiari.

La notizia arriva dopo che il governo la scorsa settimana ha confermato la sua detenzione dal 2023, a seguito delle richieste di prove di vita avanzate dalla sua famiglia, dal governo degli Stati Uniti e dai rappresentanti delle Nazioni Unite. Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente il decesso e la figlia di Rivera, Tininiska, non ha risposto a un messaggio. Il governo del Nicaragua non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla morte del leader.

Rivera era stato arrestato nel settembre 2023 nell'ambito di una repressione governativa contro il dissenso politico, stando a quanto riportato da organizzazioni per i diritti umani. All'epoca era parlamentare in carica e la sua famiglia ha dichiarato che le autorità non hanno mai ammesso formalmente la sua detenzione, negando altresì ai parenti il diritto di visita. La conferma della detenzione, mercoledì scorso, è stata accompagnata da fotografie che lo mostravano immobilizzato a letto, intubato e gravemente deperito.

Il Ministero dell'Interno ha descritto le sue condizioni come critiche, con ventilazione meccanica tramite tracheotomia e alimentazione endovenosa, a causa di insufficienza multiorgano, cirrosi epatica e un'infezione polmonare attiva. L'Ufficio per gli Affari dell'Emisfero Occidentale degli Stati Uniti ha accusato il governo nicaraguense di tentare di nascondere il proprio ruolo nel 'trattamento crudele' e nelle condizioni attuali di Rivera. Rivera aveva combattuto contro il primo governo sandinista (1979-1990) come leader della milizia Misurasata al fianco dei ribelli Contras.

Il suo partito, Yatama, era inizialmente all'opposizione del Presidente Daniel Ortega ma successivamente divenne un alleato dopo il ritorno di Ortega al potere nel 2007. Nell'ottobre 2023, Yatama ha dichiarato che il governo ne aveva vietato la partecipazione alle elezioni. Il caso solleva preoccupazioni internazionali sui diritti umani in Nicaragua e sulla sorte degli oppositori politici detenuti. Mentre le autorità nicaraguensi non sono intervenute con un commento sulla morte, la comunità internazionale continua a richiedere chiarimenti e accountability.

La famiglia e i sostenitori di Rivera chiedono giustizia, evidenziando le condizioni di detenzione e il mancato accesso alle cure mediche adeguate. Questo evento si inserisce in un più ampio contesto di repressione del dissenso in Nicaragua, con decine di oppositori incarcerati negli ultimi anni. Il Parlamento indigeno e le organizzazioni per i diritti umani ricordano Rivera come un combattente per la causa dei popoli originari e per la democrazia, invitando a un'indagine trasparente sulle circostanze della sua morte.

La comunità internazionale, tramite ONU e organizzazioni regionali, esprime rammarico e sollecita un'inchiesta indipendente. Le immagini diffuse dal governo, sebbene mostrino lo stato di salute precario, non sono considerate sufficienti a chiarire le responsabilità. L'opinione pubblica globale segue con attenzione l'evolversi della situazione, temendo un possibile insabbiamento. La vicenda di Rivera evidenzia le tensioni tra il governo Ortega e le comunità indigene, storicamente marginalizzate.

Il suo passato da militante contra, la successiva alleanza politica e la rottura finale con il regime riflettono la complessità del panorama politico nicaraguense. Parallelamente, gli Stati Uniti rinnovano le critiche a Managua, chiedendo il rispetto dei diritti umani e la liberazione dei prigionieri politici. Il silenzio del governo nicaraguense alimenta sospetti e critiche, mentre la famiglia attende risposte ufficiali.

La morte di Rivera, se confermata, segnerebbe un ulteriore punto critico nella crisi dei diritti umani in Nicaragua, già sotto gli occhi dell'opinione pubblica internazionale. Le organizzazioni locali temono per la sicurezza degli altri detenuti e per il futuro della democrazia nel Paese. In总体来说, l'incidente evidenzia la fragilità delle libertà civili in Nicaragua e l'urgente necessità di un dialogo nazionale.

La comunità internazionale deve rimanere vigile per garantire che venga fatta luce su questa tragedia e che i responsabili siano chiamati a rispondere





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