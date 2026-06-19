È morto James 'Jimmy' Burrows, grande regista della televisione americana

La famiglia di James 'Jimmy' Burrows ha confermato la sua morte venerdì 19 giugno all'età di 85 anni. Burrows è stato un regista leggendario e un grande contribuente all'arte della commedia.

È morto venerdì 19 giugno un grande regista della televisione americana, James 'Jimmy' Burrows, all'età di 85 anni. La notizia è stata confermata dalla sua famiglia, che lo ha ricordato come un uomo straordinario e un grande contribuente all'arte della commedia.

Burrows è stato uno dei registi più influenti e amati nella storia della televisione, con una carriera che durava più di cinque decenni. È stato un regista leggendario, un mentore e una forza creativa che ha contribuito a plasmare generazioni di commedia e a portare gioia al pubblico di tutto il mondo.

È stato famoso per la sua abilità nella regia e nel lavorare con attori, in particolare con gli attori inesperti, come accaduto nella creazione di una serie di culto. Durante la sua lunga carriera, ha vinto 11 premi Emmy e ottenuto 47 nomination, guadagnandosi così un posto d'onore nella storia della televisione. Burrows è stato anche il regista di tutti gli episodi della serie Friends, e il figlio di un altro grande regista e sceneggiatore, Abe Burrows.

La sua unica esperienza cinematografica è stata nella regia di un film, ma la sua vera passione è stata sempre la televisione. La sua famiglia lo ricorda come un uomo sereno e circondato dall'amore, che ha lasciato un'eredità duratura e una vita straordinaria. La sua morte è un grande perdita per il mondo della televisione e della commedia, ma la sua arte e la sua eredità continueranno a essere ammirate e apprezzate da generazioni a venire





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