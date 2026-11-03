È morto Jesús de Miguel: il calcio spagnolo nel dolore per la scomparsa dell'attaccante del Tenerife

Il Tenerife conferma la morte di Jesús de Miguel dopo l'arresto cardiorespiratorio durante la partita contro l'Andorra. Dettagli sulla tragedia e reazioni.

Il mondo del calcio spagnolo è scosso da una profonda tragedia con la scomparsa di Jesús de Miguel, giovane attaccante del Tenerife. Il club ha confermato ufficialmente la morte del calciatore a soli 30 anni, avvenuto dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate notevolmente durante la notte precedente. La causa del decesso risale a un violento scontro di gioco verificatosi lunedì sera durante la partita di Serie B spagnola contro l' Andorra, un incontro che avrebbe dovuto determinare la lotta per la salvezza.

La tragedia in campo contro l'Andorra

Il momento critico si è verificato al 98 minuto del match quando Jesús de Miguel è rimasto a terra privo di sensi dopo essere entrato in collisione frontale con il portiere avversario, Jesús Owono. L'attaccante del Tenerife aveva tentato di anticipare il difensore che aveva lasciato la propria area di rigore per intercettare il pallone, con esito drammatico. Subito dopo l'impatto violentissimo, il giocatore ha riportato un arresto cardiorespiratorio che ha richiesto un intervento immediato e l'internamento in terapia intensiva. La partita è stata sospesa su un punteggio di 2 a 2 in attesa di chiarimenti medici.

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Dichiarazioni ufficiali e dolore del club

Il Tenerife ha comunicato la notizia attraverso i propri canali social, descrivendo una nota intrisa di un dolore indescrivibile per la comunità sportiva. La dichiarazione ufficiale recita che i sentimenti dei dirigenti e dei collaboratori sono spezzati dalla tristezza, con un nodo alla gola e la difficoltà ad accettare questa crudele disgrazia. Il club ha sottolineato che non esistono parole capaci di confortare o mitigare il lutto, esprimendo la massima vicinanza alla famiglia sconvolta e a tutti i tifosi che condividono questa pena.

Posizioni sulle riforme del lavoro in Italia

Parallelamente alle notizie sportive, il panorama politico italiano è focalizzato sulle implicazioni della nuova legislazione del lavoro proposta dal Ministro del Lavoro, Giuseppe Bove. La figura centrale di questa discussione è l'ammontare di cinque milioni di euro che sta attualmente bloccando l'approvazione definitiva della riforma. Il Ministro Bove ha dichiarato che, nonostante le difficoltà, l'iter legislativo dovrebbe ripartire correttamente già a gennaio, garantendo così la continuità delle procedure parlamentari.

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Preoccupazioni energetiche per l'inverno europeo

Non sono mancate le preoccupazioni sul fronte energetico europeo, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha espresso forte cautela riguardo all'importazione di petrolio e gas. La Von der Leyen ha avvertito che l'Unione Europea rischia di importare non solo le materie prime, ma anche gli shock e le crisi che solitamente le accompagnano. Questa affermazione emerge nel contesto di un inverno che si presenta particolarmente delicato per i consumi energetici continentali.

Dati dell'International Energy Agency

Le stime fornite dall'International Energy Agency confermano la gravità della situazione infrastrutturale. L'ente ha segnalato che l'Europa si appresta ad affrontare la stagione invernale con gli stoccaggi di gas ai livelli più bassi registrati dal 2013. Questa riduzione delle scorte storiche amplifica le preoccupazioni di analisti e politici sulla stabilità del mercato energetico e sulla capacità di risposta ai picchi di domanda della stagione fredda, rendendo strategiche le decisioni sui nuovi approvvigionamenti.