E poi, ancora: Mancini che mostra gli attributi in diretta tv, El Shaarawy che piange e a chi lo incontra dice: '', e altre notizie da Verona

Una selezione di notizie e momenti significativi accaduti durante la partita tra Verona e Milan, con particolare attenzione alle prestazioni di Mancini, El Shaarawy e Gollini, e alle foto e videochiamate tra i giocatori e le loro famiglie.

E poi, ancora: Mancini che mostra gli attributi in diretta tv, Gollini che mette la musica ed esce con la cassa a tutto volume, El Shaarawy che piange e a chi lo incontra dice: '', E poi, ancora: la sua futura moglie che lo videochiama e piange durante l'addio al nubilato in Spagna.

Sorrisi e videochiamate. Foto. El Shaarawy che dopo le interviste torna in campo, corre da solo sotto al settore ospiti e si prende qualche minuto solo per lui. Chissà cosa gli è passato per la testa.

Piange e ride. Lui che qui a Verona ha esordito, con Gasperini. E lui che qui ha segnato il primo gol in campionato di questa tormentata stagione.

Altre istantanee da Verona: Calafiori che fa i complimenti pubblici a tutti e privati a mezza squadra, Pisilli che si ferma per una foto e dice: '', N'Dicka che zoppica ma esce dallo stadio cantando, Koné che cerca la sua pizza, Gollini - ancora lui - che dice a tutti di salire sul pullman per far partire, di nuovo la musica. E poi Gasperini, che sale per ultimo dopo tutte le interviste e dice: 'Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO'.

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