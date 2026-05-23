EasyJet ha deviatto la rotta per precauzione dopo possibili preoccupazioni in merito al rischio d'incendio legato alle batterie al litio

La compagnia aerea ha deciso di deviare la rotta dell'aereo per precauzione dopo che un passeggero aveva informato l'equipaggio di una possibile presenza di un dispositivo nel bagaglio.

EasyJet ha deviatto la rotta per precauzione dopo che un passeggero, martedì sera, aveva informato l'equipaggio della possibile presenza di un dispositivo nel bagaglio. La questione sorgeva dopo le preoccupazioni per il rischio d'incendio legato alle batterie al litio .

Dopo il comitésco annuncio, l'aereo è atterrato in sicurezza e i passeggeri sono stati imbarcati regolarmente, mentre alcuni clienti rimasti in aeroporto sono stati offerti rinfreschi. EasyJet ha preso in considerazione l'incertezza derivante dalla guerra tra Israele e l'Iran e ha segnalato un calo delle prenotazioni dei voli estivi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso





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