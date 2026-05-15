Ebike modifcata investe e uccide una donna, 19 enne condannato in galera per incidente stradale a Newcastle

Un ragazzo di diciannove anni è stato condannato a sei anni e nove mesi dalla Crown Court di Newcastle per il crimine stradale che ha causato la morte di una donna investita da una ebike modificata. La incidentistica ha risvegliato il dibattito sull’uso di ebike e la necessità di ulteriori controlli e regolamenti per garantire la sicurezza.

Un ragazzo di 19 anni è stato condannato alla pena per sei anni e nove mesi dalla Crown Court di Newcastle per la morte di una donna investita da una ebike.

L’impatto tra la ebike e la donna è avvenuto mentre lei stava percorrendo regolarmente la strada mentre la ebike era guidata da un giovane alla ricerca di un altro ragazzo con cui cambiare indumenti. Secondo quanto riferito dalla BBC, il giovane era in possesso di una cellulare e sotto l’effetto della cannabis al momento dell’impatto, mentre la donna stava attraversando regolarmente la strada.

La famiglia della vittima ha descritto Stephenson come una donna ‘Viva, indipendente e piena di energia’, sottolineando lo choc per una morte improvvisa e violenta. Questo caso ha riacceso un forte dibattito sul Regno Unito sull’uso delle ebike modificate, spesso in grado di raggiungere velocità elevate e difficili da controllare. La famiglia della vittima e le autorità locali hanno chiesto maggiore controllo e regole più rigorose, evidenziando come questi mezzi possano diventare pericolosi se utilizzati senza responsabilità





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