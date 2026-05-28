Ebola al confine Uganda-Congo: 1000 casi sospetti, 220 morti. Allarme OMS per il ceppo Bundibugyo

L epidemia di Ebola al confine tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo supera i 1000 casi sospetti con 220 decessi. L OMS lancia un allarme internazionale per il ceppo Bundibugyo, privo di vaccino. Uganda chiude la frontiera e convoca vertice regionale mentre la guerra complica la risposta sanitaria.

L epidemia di Ebola che sta colpendo un area al confine tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto i 1000 casi sospetti e i 220 decessi.

Le autorità locali faticano a confermare le morti, mentre è stato individuato un gruppo di quasi 4000 persone a rischio. L Uganda ha chiuso la frontiera con il Congo e ha organizzato un vertice a Kampala con i ministri della Salute di Uganda, Congo e Sud Sudan, insieme all Organizzazione Mondiale della Sanità, all Unicef e all Unfpa.

Nel frattempo l Oms ha diramato un allarme sanitario internazionale poiché la malattia è causata dal ceppo Bundibugyo, una variante per la quale non esiste un vaccino o una cura specifica, con un tasso di mortalità superiore al 50% dei casi. A Kampala il presidente ugandese Yoweri Museveni ha fatto appello a tutte le nazioni africane e ha chiesto l aiuto anche degli Stati Uniti, che hanno deciso di inviare un gruppo di funzionari della sanità pubblica per presidiare una struttura di quarantena.

Il direttore generale dell Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus arriva oggi in Congo affermando: Questo Paese ha sconfitto l Ebola per ben 16 volte. La 17esima non sarà diversa. Ma dobbiamo agire ora, insieme. Samuel Roger Kamba Mulamba, medico pediatra e ministro della Sanità Pubblica della Repubblica Democratica del Congo dal 2023, ha dichiarato a HuffPost: Nessuna singola agenzia, nessun singolo Paese può rispondere da solo ad un epidemia di questa portata.

In questa situazione servono coordinamento, solidarietà e collaborazione. C è un dato demografico allarmante, perché oltre il 60% delle persone infette risultano essere donne. Sono loro le prime che rispondono sul campo assistendo i malati. Questa epidemia è una minaccia continentale e non soltanto regionale, per questo motivo la comunità internazionale deve essere protagonista.

Il mio ministero sta facendo il possibile. Se ci sono stati ritardi nelle prime risposte è perché il laboratorio di Bunia non era in grado di rilevare il ceppo Bundibugyo, ed è stato necessario inviare i campioni a Kinshasa, distante 2000 chilometri. Le province congolesi colpite sono teatro di una guerra che va avanti da anni e che l esercito nazionale sta perdendo.

L Ituri, dove si è registrata la maggior parte dei casi, è sotto regime militare dal 2021, anno in cui l autorità civile è stata sostituita da un generale nel tentativo di neutralizzare le decine di gruppi armati che operano nella regione. Qui agiscono soprattutto le Adf (Allied Democratic Forces), miliziani islamisti affiliati allo Stato Islamico che vogliono creare un califfato tra Congo e Uganda.

Le forze armate di Kampala sono state schierate oltre frontiera per combattere questi fondamentalisti islamici, ma città e villaggi restano nelle loro mani. Ancora peggiore è la situazione nel Kivu del Nord, dove la capitale Goma da oltre un anno è occupata dal gruppo ribelle M23, pagato e organizzato dal Ruanda. Da quel momento l aeroporto della città è stato chiuso e sono i ribelli che amministrano la vita di quasi 2 milioni di congolesi.

Chiara Castellani, medico missionario specializzato in ginecologia e ostetricia che dal 1991 lavora in Congo, ha spiegato a HuffPost: Il governo di Kinshasa sta cercando canali diplomatici e di mediazione, anche con partner internazionali, per facilitare l accesso alle aree sotto il controllo del gruppo armato M23, ma è tutto molto complicato. In questa regione sono difficili gli spostamenti per le condizioni delle strade e per i continui sfollamenti di popolazione che fugge dalla guerra e finisce in campi sovraffollati, interrompendo i cosiddetti corridoi di contenimento.

Saranno necessarie diverse settimane per predisporre le infrastrutture necessarie a contenere l epidemia, ma serviranno almeno 300 milioni di dollari per un operazione su vasta scala. L est del Congo, ha aggiunto Castellani, è il luogo perfetto per una catastrofe sanitaria. La gente vive nel terrore da anni e oggi scappa dai combattimenti e dall epidemia di Ebola.

Questo virus è stato identificato in Congo nel 1976 e nel 1995 ho visto con i miei occhi una delle peggiori epidemie con centinaia di vittime. Il Bundibugyo, quello che ci troviamo ad affrontare, è stato identificato nel 2007, ma il governo non ha fatto mai niente per migliorare la sanità, nonostante il virus si manifesti a intervalli quasi regolari.

L Oms ha calcolato che l Ebola ha fatto oltre 15.000 vittime in Africa negli ultimi 50 anni, la maggioranza nella Repubblica Democratica del Congo che solo nel 2020 ne contava più di 2.000. Nei campi profughi è impossibile contenere il virus: le persone vivono in decine dentro tende o baracche e non è possibile isolare i sospetti. La popolazione soffre di un altissimo tasso di malnutrizione e manca ogni tipo di medicinale.

Ogni anno qui scoppia un epidemia diversa, e questa volta l Ebola rischia di essere la peggiore





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