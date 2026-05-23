Ebola Bundibugyo: Africa CDC identifica 10 Paesi a rischio di contagio

L'Africa CDC ha identificato 10 Paesi a rischio di contagio dell'epidemia di Ebola Bundibugyo, oltre alla Repubblica Democratica del Congo e all'Uganda. L'epidemiologo Gianni Rezza ha evidenziato diversi fattori che hanno contribuito alla mancata intercettazione tempestiva dell'infezione, tra cui una possibile mutazione del virus, un singolo salto di specie seguito da successive catene di trasmissione e l'amplificazione dell'epidemia da ospedali e cerimonie funebri.

Secondo l'Africa CDC, oltre alla Repubblica Democratica del Congo e all' Uganda , sono minacciati Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Etiopia, Kenya, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania e Zambia.

Il direttore Jean Kaseya ha dichiarato durante un briefing che questi Paesi sono sotto osservazione per il rischio di contagio dell'epidemia di Ebola Bundibugyo. L'epidemiologo Gianni Rezza ha evidenziato diversi fattori che hanno contribuito alla mancata intercettazione tempestiva dell'infezione, tra cui una possibile mutazione del virus, un singolo salto di specie seguito da successive catene di trasmissione e l'amplificazione dell'epidemia da ospedali e cerimonie funebri.

Rezza ha sottolineato che l'epidemia è innescata da una serie di fattori, tra cui la mancanza di supporto da parte di enti Usa come Usaids, le cure prestate ai malati da parenti inesperti e credenze alimentate da fattori sottoculturali. L'epidemia si è diffusa in diverse province della Repubblica Democratica del Congo, tra cui Ituri, Kivu e Goma, con casi anche segnalati in Uganda.

L'OMS ha classificato la situazione come molto preoccupante, con un alto rischio di diffusione a livello nazionale e per i Paesi confinanti. Rezza ha sottolineato che la situazione è preoccupante e che l'intervenire con decisione è fondamentale per arrestare la circolazione del virus





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