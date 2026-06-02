Ebola Bundibugyo in Congo, OMS: 321 casi confermati, crollo dei sospetti dopo indagini

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato un aggiornamento sui numeri dell'epidemia di Ebola causata dal ceppo Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo, segnalando 321 casi confermati e 116 sospetti, con una significativa riduzione rispetto alle stime precedenti a seguito della verifica dei casi. Sono 48 i decessi e sei i guariti. In Uganda nove casi confermati e un morto. Le autorità sanitarie spiegano che molti sospetti sono stati scartati perché affetti da altre malattie o presentavano solo sintomi lievi. La diagnosi è resa complessa dalla mancanza di test specifici per questo ceppo e dall'assenza di un vaccino approvato. L'OMS ha dichiarato l'emergenza internazionale.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che l'epidemia di Ebola causata dal ceppo Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto i 321 casi confermati e 116 casi sospetti, con un notevole calo dei sospetti dopo che centinaia di essi sono stati scartati a seguito di indagini.

I decessi registrati sono stati 48, mentre i guariti ammontano a sei persone. Parallelamente, in Uganda sono stati confermati九 casi e si registra un decesso associato.

I dati, comunicati inizialmente dalle autorità congolesi, mostrano una revisione sostanziale rispetto alle precedenti segnalazioni: l'OMS, solo pochi giorni prima, aveva indicato 906 casi sospetti e 223 decessi sospetti, mentre il direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, Jean Kaseya, in un intervento sul Financial Times, aveva parlato di oltre 1.100 casi sospetti sotto indagine. Il portavoce dell'OMS, Christian Lindmeier, ha spiegato che il numero ridotto di sospetti deriva dal fatto che molti di essi sono stati 'ripuliti', risultando affetti da altre malattie oppure presentando solo sintomi lievi come la febbre, senza altri indicatori di Ebola.

Ha precisato che la definizione di caso sospetto comprende chiunque venga intercettato dai sistemi di sorveglianza o si rechi in un centro sanitario con sintomi compatibili, mentre i casi confermati sono solo quelli con test positivo specifico per il virus Ebola Bundibugyo. Il testing ha rappresentato una sfida importante in questa epidemia poiché i test standard per Ebola non rilevano inizialmente il ceppo Bundibugyo, per il quale non esiste ancora un vaccino approvato, e la capacità di analisi è stata limitata.

Anche i CDC statunitensi hanno aggiornato le proprie informazioni, confermando la riduzione dei sospetti dopo le indagini e la rimozione dai conteggi dei casi non validati. La pandemia è stata dichiarata emergenza di salute pubblica di interesse internazionale dall'OMS poco dopo la sua individuazione il 15 maggio, segnando la diciassettesima epidemia di Ebola nella storia del Congo.

Gli operatori sanitari locali che sono guariti dal virus sono stati fotografati presso il Centro medico evangelico di Bunia, nella provincia di Ituri, mentre le agenzie umanitarie intensificano gli sforzi per contenere la diffusione. L'evoluzione della situazione rimane monitorata attentamente dalla comunità internazionale, con particolare attenzione alla peculiarità del ceppo Bundibugyo, più difficile da diagnosticare e contro il quale non esistono countermeasures vaccinali immediate





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