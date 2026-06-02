Ebola: calo dei casi sospetti in Congo, l'UE pronto a sostenere la risposta

L'OMS riduce drasticamente i casi sospetti di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, da oltre 900 a 116. L'epidemia, iniziata a maggio nella provincia di Ituri, ha causato decine di morti e si è estesa all'Uganda. Il Consiglio Europeo esprime preoccupazione e offre supporto coordinato. In Italia, un caso sospetto si è rivelato negativo.

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio nella provincia di Ituri, ha visto un drastico calo dei casi sospetti secondo l' OMS , che ne ha registrati 116 a fine maggio, rispetto ai 906 della settimana precedente.

I casi confermati sono circa 321, con 48 decessi nel Congo e 9 casi confermati in Uganda, di cui 1 decesso. Molti sospetti sono stati esclusi dopo accertamenti che hanno indicato altre malattie o febbre non correlata. Il virus, che si diffonde per contatto ravvicinato e fluidi corporei, si ritiene si stesse diffondendo inosservato per settimane. L'OMS ha sottolineato l'incertezza sui 223 decessi sospettati, poiché i cadaveri non sempre possono essere analizzati.

Sei pazienti sono guariti. Il Consiglio Europeo ha espresso preoccupazione per la diffusione del ceppo Bundibugyo in Congo e Uganda, lodando il rapido stanziamento di fondi dell'OMS per sorveglianza, tracciamento e laboratori. L'UE si dichiara pronta a sostenere l'OMS e i Centri africani nelle misure di contenimento. In Italia, un paziente rientrato dalla Congo ha avuto test negativo, suscitando dibattito su allarme e sorveglianza





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