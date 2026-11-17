L'epidemia di Ebola nel Congo orientale, causata dal ceppo Bundibugyo, supera i 11.000 contagi e 5.500 decessi. Insicurezza e carenze bloccano la risposta internazionale a Beni e Ituri.

La Repubblica Democratica del Congo affronta un'emergenza sanitaria senza precedenti a causa dell'epidemia di Ebola, classificata come la seconda più vasta nella storia globale. Il focolaio, originato nel Nord Kivu e identificato come il raro ceppo Bundibugyo, ha superato la soglia critica di 11.000 infezioni documentate, con un bilancio delle vittime che ha già superato le 5.500 persone morte. La diffusione del virus, attiva sin dal 15 maggio, procede a un ritmo vertiginoso che ha allarmato i vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e le agenzie delle Nazioni Unite. Le autorità locali confermano che la situazione rimane fuori controllo nonostante i mesi di intervento internazionale e l'invio di massicci aiuti umanitari verso la regione.

Velocità di Espansione Record Superando Storici Focolai

I dati ufficiali pubblicati dal governo congolese rivelano che l'epidemia di Ebola in Congo si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi altra epidemia registrata in precedenza nella regione. Le curve di contagio e decessi stanno aumentando a un tasso doppio rispetto a quello osservato durante i primi sei mesi della storica epidemia in Africa occidentale del 2014-2016. Durante quel periodo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato più di 28.600 contagi e oltre 11.000 decessi, con un impatto devastante sui paesi di Guinea, Liberia e Sierra Leone. Questa nuova emergenza supera già di gran lunga il focolaio del 2018-2020, che fu in precedenza il più grave nella nazione, terminando con 3.481 casi e 2.299 morti registrati.

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Insicurezza e Attacchi agli Operatori Sanitari Bloccano i Soccorritori

Un ostacolo fondamentale per il contenimento del virus è rappresentato dall'insicurezza generalizzata che caratterizza le province orientali della Repubblica Democratica del Congo. Gli alti funzionari delle Nazioni Unite hanno dichiarato che operatori sanitari, veicoli medicali e squadre di sorveglianza sono regolarmente oggetto di attacchi violenti. Queste aggressioni avvengono in comunità che nutrono profonda diffidenza verso gli estranei e le istituzioni esterne, rendendo impossibile l'accesso alle aree colpite. L'Organizzazione Medica Internazionale Médecins Sans Frontières ha segnalato che le risorse e le forniture essenziali non stanno ancora raggiungendo i focolai al di fuori dell'epicentro originario, identificato nella provincia di Ituri, isolando le popolazioni più vulnerabili dal supporto vitale.

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Carenze Strutturali e Crisi Economica del Personale Medico

Nonostante l'ondata di aiuti internazionali, le operazioni di contenimento sono ostacolate da gravi carenze di risorse e da uno scarso coordinamento operativo tra i diversi attori presenti. Una componente critica di questa crisi è la situazione del personale sanitario, che ha iniziato scioperi per protestare contro le pessime condizioni di lavoro e i salari non pagati. Secondo le dichiarazioni degli ufficiali, molti lavoratori sanitari non percepiscono la retribuzione da agosto, un mese che segna un punto di rottura nella continuità dei servizi essenziali. Il governo congolese ha annunciato di stare lavorando per rettificare questo problema amministrativo e retributivo, cercando di ripristinare la fiducia e la funzionalità del sistema di salute pubblica locale.

Impatto dei Finanziamenti e Prossime Operazioni sul Campo

La risposta internazionale all'emergenza ha visto impegnare una somma record di 2,9 miliardi di dollari, ma l'efficacia di questo investimento è compromessa dalla lentezza negli sbloccaggi. L'Agenzia Africana per la Salute Pubblica conferma che meno della metà di tale importo è stato effettivamente disbursato e portato sul terreno quando era più necessario. Le agenzie umanitarie, tra cui l'International Medical Corps, stanno intensificando gli sforzi nelle zone rosse, come il centro di cura allestito presso l'Ospedale Generale di Riferimento di Beni. La comunità medica internazionale resta in allerta, monitorando l'evoluzione del ceppo Bundibugyo e cercando di prevenire un'estensione geografica oltre i confini della provincia del Nord Kivu.