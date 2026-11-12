Ebola Congo: MSF allerta su crisi emergenza Bundibugyo

Médecins Sans Frontières denuncia la grave mancanza di risorse nella risposta all'epidemia di Ebola Bundibugyo in Congo, superata quota 11.000 casi. Neil Ferguson stima che metà delle infezioni siano nascoste.

Una grave crisi sanitaria si sta profilando nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola, causata dal raro ceppo Bundibugyo, ha superato i 11.000 casi confermati. Médecins Sans Frontières (MSF), il 12 novembre, ha lanciato un allarme severo indicando che la trasmissione del virus è fuori controllo e che molti casi rimangono non rilevati, nonostante sei mesi di risposta internazionale.

Emergenza sanità e mancanza di risorse

La principale organizzazione non governativa ha evidenziato che gli aiuti non stanno raggiungendo efficacemente le popolazioni più vulnerabili nelle aree colpite, tra cui la provincia di Ituri e la zona sanitaria di Beni nella provincia del Nord Kivu. MSF ha denunciato una serie di carenze strutturali critiche: personale non addestrato e non retribuito, ambulanze senza carburante e una grave carenza di team di sorveglianza e forniture mediche necessarie per gestire in sicurezza i casi sospetti. Il dottor Javid Abdelmoneim, presidente internazionale di MSF, ha dichiarato che nonostante l'enorme afflusso di denaro, molti operatori in prima linea si trovano a combattere con le mani vuote, definendo la situazione semplicemente inaccettabile dopo sei mesi dall'inizio dell'epidemia.

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Dati epidemiologici e sottostima casi

Il britannico Neil Ferguson, epidemiologo dell'Imperial College London incaricato di modellare l'epidemia in tempo reale, ha confermato che la rilevazione dei casi è una sfida enorme. Ferguson ha stimato che probabilmente si sta individuando solo circa il 50% dei casi realmente occorsi, rendendo difficile prevedere con precisione l'evoluzione del focolaio. A causa di questa sottostima significativa, l'esperto avverte che la trasmissione potrebbe continuare attivamente anche tra un anno. Le sue proiezioni suggeriscono che l'epidemia attuale rischia di superare in gravità quella dell'Africa Occidentale del 2014-2016, che ha registrato oltre 28.600 casi e più di 11.000 decessi.

Rischio ospedaliero e attacchi alle strutture

I dati forniti da MSF mostrano figure allarmanti sul fronte della prevenzione. Nella provincia di Ituri, solo il 9% dei pazienti Ebola trattati da MSF era un contatto noto di casi esistenti, indicando una catena di trasmissione silente. Inoltre, nell'ultimo mese, quasi due terzi dei decessi correlati all'Ebola sono avvenuti nelle comunità anziché nei centri di trattamento. In diverse zone, la mancanza di forniture basilari come l'acqua e la clorurazione rappresenta un rischio concreto, come nella zona sanitaria di Beni, dove si crede che quasi tre quarti dei pazienti abbiano contraato la malattia in strutture sanitarie non protette. La situazione è aggravata dall'insicurezza armata, che rende difficile l'accesso alle aree colpite.

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Posizione Organizzazione Mondiale Sanità

Di fronte alle critiche di MSF, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha risposto facendo riferimento alle dichiarazioni del suo Direttore Generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros ha riconosciuto le problematiche, tra cui i ritardi nei pagamenti del personale sanitario, ma ha sottolineato che l'WHO sta collaborando con le autorità congolese, il Centro di Controllo Malattie Africano (Africa CDC) e altri partner per rafforzare la risposta. Il Direttore Generale ha avvertito che l'insicurezza rimane uno degli ostacoli principali alla containment del virus, citando un grave attacco verificatosi la scorsa settimana nella città di Cantine-Aloya nel Nord Kivu, che ha causato la morte di 66 civili, inclusi tre operatori sanitari, con oltre 1.000 contatti persi al tracciamento e tre pazienti confermati irraggiungibili.

Prospettive future e necessità interventi

L'epidemia in Congo, dichiarata a metà maggio, è la seconda peggiore nella storia registrata, aggravata dal fatto che non esistono attualmente trattamenti né vaccini approvati specificamente per la variante Bundibugyo. Le richieste di MSF sono chiare: il governo congolese e le agenzie delle Nazioni Unite devono garantire che le risorse mobilitate a livello internazionale si traducano concretamente in supporto operativo sul campo. Senza un immediato miglioramento delle infrastrutture sanitarie, della sicurezza del personale e dei sistemi di tracciamento dei contatti, la prospettiva di un controllo definitivo del virus rimane estremamente remota, richiedendo un coordinamento globale urgentemente potenziato per evitare un'escalation ulteriormente devastante per la popolazione locale.