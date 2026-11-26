La Repubblica Democratica del Congo registra oltre 12.000 casi di Ebola Bundibugyo. L'epidemia, iniziata a metà maggio, è la seconda più grave mai registrata, con sfide urgenti per le autorità sanitarie e le comunità locali.

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto una soglia critica, superando i 12.000 casi confermati. I dati governativi diffusi il 26 novembre 2026 confermano che il numero di persone infettate continua a salire, segnando la seconda ondata più grave e letale registrata nella storia della malattia. La risposta sanitaria internazionale e locale si trova ora di fronte a una sfida senza precedenti per contenere la diffusione del virus in un contesto already complicato da conflitti armati e infrastrutture fragili.

Crescita dei Casi e Diffusione Territoriale

La variante Bundibugyo del virus Ebola, rara e potenzialmente più pericolosa, ha iniziato la sua espansione a metà maggio. Inizialmente dichiarata nella provincia di Ituri, situata nel nordest del Congo, l'epidemia ha mostrato una capacità di movimento sorprendente. Da quel momento, il contagio si è esteso geograficamente, colpendo otto delle ventisei province che compongono l'intero territorio nazionale. Questa rapida espansione geografica indica che il virus non è più confinato alla zona di origine, ma ha penetrato diverse regioni, rendendo il contenimento estremamente complesso per le autorità sanitarie.

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Fattori che Favoriscono la Trasmissione

La velocità con cui l'epidemia si sta diffondendo è attribuibile a una combinazione di fattori critici che hanno reso più difficile il monitoraggio rispetto alle ondate precedenti. La diagnosi tardiva, unita all'intensità dei conflitti armati nelle regioni colpite, ha creato un ambiente in cui il virus ha trovato terreno fertile. Inoltre, i servizi sanitari locali, già sotto enorme pressione, faticano a garantire una copertura adeguata a tutta la popolazione. Questi elementi congiunti hanno portato a una dinamica di trasmissione più rapida e meno prevedibile, complicando gli sforzi per interrompere le catene di contagio prima che diventino incontrollabili.

Paragone con le Epidemie Storiche

Nonostante le gravi problematiche attuali, è essenziale collocare questa crisi nel contesto storico delle pandemie di Ebola. L'epidemia in corso è classificata come la seconda più estesa e mortale mai registrata. Tale primato spetta unicamente all'epidemia che ha interessato l'Africa occidentale tra il 2014 e il 2016, durante la quale il virus ha infettato oltre 28.600 persone e causato la morte di più di 11.000 individui. Il confronto con quel periodo drammatico sottolinea la gravità dell'attuale situazione, sebbene le strategie di risposta e le tecnologie mediche siano ora leggermente diverse da quelle disponibili dieci anni fa.

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Controllo della Trasmissione e Dati Africa CDC

Al momento, l'epidemia non è considerata sotto controllo da parte degli esperti sanitari. I dati presentati all'inizio di questo mese dall'Africa CDC rivelano un segnale preoccupante riguardo all'efficacia delle misure di contenimento. Solo il quindici per cento dei nuovi casi confermati proviene da contatti noti alle autorità sanitarie. Questo dato indica che la maggior parte delle infezioni avviene attraverso catene di trasmissione non rilevate o sconosciute al sistema di sorveglianza, rendendo impossibile tracciare e isolare efficacemente tutti i potenziali focolai. La capacità di identificare i contatti stretti è quindi insufficiente a fermare la diffusione del virus.

Sottostima delle Vittime e Sfide sul Campo

Un'analisi condotta da Reuters basata su immagini satellitari ha evidenziato un ulteriore problema critico: il bilancio ufficiale delle vittime potrebbe essere ampiamente sottostimato. Questa discrepanza è particolarmente evidente in due delle aree più colpite del Congo, dove l'accesso ai dati reali è limitato dalla situazione di sicurezza e dalle difficoltà logistiche. La presenza di bare di legno fuori dall'obitorio dell'ospedale principale di Beni, nella provincia del Kivu del Nord, testimoniano visivamente il carico operativo. I lavoratori dell'obitorio, dotati di dispositivi di protezione individuale, operano in condizioni di massimo stress, cercando di gestire un flusso di decessi che supera le capacità strutturali previste.

Impatto sulle Comunità e Prospettive Future

La situazione attuale richiede un'attenzione continua e coordinata da parte di governi e organizzazioni internazionali. La difficoltà nel tracciare i contatti e la sottostima dei decessi suggeriscono che l'impatto reale della crisi potrebbe essere ancora maggiore di quanto riportato ufficialmente. Le comunità locali nelle province di Ituri e Kivu del Nord affrontano quotidianamente la minaccia di un virus letale, mentre le infrastrutture sanitarie lavorano al limite delle loro possibilità. La lotta per tenere sotto controllo l'epidemia Bundibugyo continua, con la speranza che strategie di contenimento più efficaci possano ridurre i numeri e proteggere la popolazione congolese da ulteriori sofferenze.