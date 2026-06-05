Ebola: gli USA aumentano i fondi, CDC avverte che l'epidemia in Congo potrebbe superare quella del 2014

Il governo degli Stati Uniti incrementa di 38 milioni di dollari il finanziamento per la risposta all'Ebola nellaRepubblica Democratica del Congo, mentre il CDC lancia un allarme sulla potenziale portata dell'epidemia, che potrebbe eguagliare o superare il disastro del 2014-2016 in Africa occidentale. Il totale degli aiuti americani supera i 200 milioni di dollari e la collaborazione internazionale si intensifica per contenere il ceppo Bundibugyo. Finora sono 344 i casi confermati e 60 i morti.

Gli Stati Uniti hanno annunciato un ulteriore stanziamento di 38 milioni di dollari per potenziare gli sforzi di risposta all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo.

La decisione arriva in seguito a un avvertimento del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), che ha evidenziato come, senza interventi sanitari mirati e decisi, il focolaio del ceppo Bundibugyo potrebbe raggiungere o addirittura superare le dimensioni della catastrofica epidemia del 2014-2016 in Africa occidentale. Il finanziamento complessivo statunitense supera ora i 200 milioni di dollari in fondi diretti, come dichiarato dal Dipartimento di Stato, che sta collaborando con il CDC, le autorità congolesi e l'Uganda per organizzare una risposta rapida e completa.

Il CDC ha pubblicato tre rapporti scientifici per mobilitare la comunità internazionale e guidare le strategie di contenimento. Attualmente l'epidemia ha già causato 344 casi confermati e 60 decessi, secondo l'OMS. Gli esperti del CDC hanno illustrato scenari modellati in cui, qualora l'isolamento dei pazienti fosse insufficiente, l'epidemia potrebbe diventare una delle più grandi mai registrate.

Parallelamente, il Dipartimento di Stato ha reso noto che i cittadini statunitensi eventualmente esposti al virus ma asintomatici saranno messi in quarantena in un apposito centro che sta per essere allestito in Kenya. L'emergenza, monitorata con crescente preoccupazione, vede le agenzie umanitarie intensificare le operazioni sul campo, come dimostrano le attività di sensibilizzazione nella provincia di Ituri, dove i bambini leggono manifesti informativi per la prevenzione.

La rapidità di diffusione e la gravità del ceppo Bundibugyo rendono la cooperazione internazionale una priorità assoluta per evitare una recrudescenza di dimensioni storiche





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