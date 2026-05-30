Ebola in Africa: la comunità internazionale si mobilita per sviluppare un vaccino

L'epidemia di ebola in corso in Africa ha messo in allarme la comunità sanitaria internazionale. Gli scienziati stanno lavorando per sviluppare un vaccino in pochi mesi, con l'obiettivo di ottenere un risultato entro la fine dell'anno. Jean Kaseya, direttore generale dell'Africa Cdc, ha fatto il punto sulla ricerca durante l'ultimo briefing sull'emergenza in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Ha dichiarato che entro la fine del 2026, l'Africa Cdc garantirà la disponibilità di un vaccino e un farmaco contro il virus Bundibugyo. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato la prima guarigione dall'inizio dell'epidemia nella Rdc, ma l'allerta resta massima. L'Uganda ha confermato due nuovi casi di ebola, portando il totale a 9 contagi e un decesso dall'inizio dell'epidemia transfrontaliera.

L'epidemia di ebola in corso in Africa ha destato preoccupazione nella comunità internazionale. Gli scienziati stanno lavorando per sviluppare un vaccino in pochi mesi, con l'obiettivo di ottenere un risultato entro la fine dell'anno.

Jean Kaseya, direttore generale dell'Africa Cdc, ha fatto il punto sulla ricerca durante l'ultimo briefing sull'emergenza in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Ha dichiarato che entro la fine del 2026, l'Africa Cdc garantirà la disponibilità di un vaccino e un farmaco contro il virus Bundibugyo. Al momento non ci sono presidi approvati, ma ci sono alcuni candidati.

Inoltre, Kaseya ha ricevuto un messaggio dal ministro della Salute russo che ha informato dello sviluppo di un vaccino russo. Il team dell'Africa Cdc sta collaborando con i ricercatori russi e con gli altri partner per analizzare i dati.

Un'esperta del team dell'agenzia di salute pubblica dell'Unione Africana ha specificato che il vaccino russo è mirato alla specie Zaire del virus ebola e i prossimi incontri serviranno a chiarire se gli scienziati ritengono che possa dimostrarsi efficace anche contro la variante Bundibugyo. Kaseya ha espresso la sua determinazione nel voler affrontare una nuova ondata da Bundibugyo, se dovesse verificarsi, e ha sottolineato che i leader sono pronti a investire a livello tecnico e strategico.

Ha poi aggiunto che se questa epidemia avesse colpito i Paesi occidentali, le ricerche sarebbero già state completate, con farmaci e vaccini già pronti. Nel frattempo, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato la prima guarigione dall'inizio dell'epidemia nella Rdc, con un paziente dimesso dopo due test negativi. L'allerta resta massima dopo che l'agenzia Onu ha dichiarato il focolaio un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic).

Secondo l'ultimo report al 26 maggio, i casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo hanno superato quota mille, attestandosi a 1.077 totali (121 i casi confermati, di cui 110 nella provincia dell'Ituri). I decessi sospetti sono saliti a 238 (17 quelli confermati). Il monitoraggio epidemiologico prosegue nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu, interessando attualmente 3 province e 13 zone sanitarie.

L'Uganda ha confermato due nuovi casi di ebola, portando il totale a 9 contagi e un decesso dall'inizio dell'epidemia transfrontaliera. Il ministero della Salute locale ha precisato che entrambe le nuove infezioni riguardano cittadini congolesi: uno presentava sintomi evidenti ed è stato isolato, l'altro era un contatto stretto di un caso precedente. L'Uganda ha chiuso i confini con la Rdc e ha imposto una quarantena di 21 giorni per chiunque arrivi dal Paese vicino.

Il Centro nigeriano per il controllo delle malattie (Ncdc) ha identificato 21 dei 36 Stati del Paese come aree a rischio "alto" o "moderato" per l'importazione del virus, intensificando i controlli negli hub aeroportuali di Lagos e Abuja e lungo i confini terrestri, sebbene non si registri ancora alcun caso confermato nel Paese





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