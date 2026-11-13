Ebola in Congo: 11.000 casi e insicurezza frenano la risposta OMS

L'epidemia di Ebola in Congo supera i 11.000 casi con il ceppo Bundibugyo. L'OMS segnala progressi ma criticità nelle zone remote, mentre MSF contesta le carenze logistiche.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato i progressi realizzati nella gestione dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, avvenendo sei mesi dalla prima segnalazione che ha allarmato la comunità globale. Il numero totale di casi confermati ha superato quota 11.000, rendendo questa emergenza la seconda più grave registrata nella storia della malattia.

Diffusione geografica del ceppo Bundibugyo

La malattia è stata identificata dalle autorità sanitarie a metà maggio e si sta diffondendo attivamente in diverse regioni dell'Africa orientale, centrale e occidentale. L'attuale ondata è causata dal raro ceppo Bundibugyo del virus, una variante specifica che attualmente non dispone di trattamenti approvati né di vaccini efficaci per la sua eradicazione o contenimento rapido.

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Chikwe Ihekweazu, responsabile del Programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha osservato segnali incoraggianti provenienti dalle precedenti aree ad alta incidentenza, come la città di Bunia situata nel nord-est del paese. Nonostante il calo registrato in questi focolai storici, il virus continua a estendersi verso zone più rurali, isolata e di difficile accesso per le squadre mediche.

Insicurezza e resistenza operativa delle ONG

La sfida più critica affrontata attualmente dalle operazioni di risposta sanitaria è l'aumento della violenza armata nelle aree colpite. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rivelano che finora sono stati registrati 80 attacchi contro strutture sanitarie e operatori del settore, creando un clima di grave insicurezza che ostacola i soccorsi.

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L'organizzazione medica francese Médecins Sans Frontières ha espresso un giudizio più pessimista sulla gestione dell'emergenza, affermando che mancano le forniture essenziali e che la circolazione del virus è ancora incontrollata in molte zone. Questa critica mette in luce le tensioni tra la valutazione ufficiale delle Nazioni Unite e la percezione operativa delle ONG sul campo.

Dichiarazioni ufficiali dei coordinatori

In risposta alle contestazioni avanzate da Médecins Sans Frontières, Julien Harneis, coordinatore speciale delle Nazioni Unite per Ebola, ha difeso l'efficacia della risposta internazionale. Harneis ha dichiarato che l'area operativa è vastissima e di dimensioni inimmaginabili, ma ha precisato che nell'80% dei casi l'organizzazione è in grado di operare efficacemente su tutto il territorio interessato.

I funzionari sanitari continuano a monitorare la situazione con attenzione, riconoscendo che la presenza del virus in aree remote rappresenta un problema complesso da risolvere. La mancanza di opzioni terapeutiche specifiche per il ceppo Bundibugyo rende cruciale la capacità di raggiungere le comunità isolate nonostante le barriere geografiche e di sicurezza.

L'epidemia in corso dimostra la difficoltà di contenere patogeni ad alta virulenza in contesti politici e sociali frammentati. Le agenzie internazionali devono bilanciare la necessità di sicurezza per il personale medico con l'urgenza di fornire cure e prevenzione alla popolazione colpita.