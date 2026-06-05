Ebola in Congo: 71 nuovi casi in 24 ore, l'OMS lancia un piano da 518 milioni

La Repubblica Democratica del Congo segnala un accelerate dell'epidemia di Ebola, con 71 nuovi casi confermati in un giorno. L'OMS annuncia un piano di emergenza da 518 milioni di dollari per contenere il virus, già la quarta epidemia più grave per estensione, concentrata nel nord-est del paese.

Il Ministero della Sanità della Repubblica Democratica del Congo ha riferito che venerdì sono stati confermati 71 nuovi casi di Ebola nell'arco di 24 ore, segnalando una rapida trasmissione comunitaria della malattia mortale.

Questo dato, incluso nel rapporto giornaliero sulla situazione, eleva il totale dei casi confermati a 452 dall'inizio dell'epidemia, dichiarata il 15 maggio, causata dal raro ceppo Bundibugyo del virus. I decessi confermati sono 82. L'epidemia, la diciassettesima nella storia del Congo, rimane concentrata principalmente nella provincia di Ituri, nel nord-est del paese, una zona caratterizzata da infrastrutture sanitarie precarie e insicurezza a causa dei combattimenti tra gruppi armati.

Dei nuovi casi, 65 sono stati registrati in Ituri e sei nella provincia del Nord Kivu, rappresentando uno dei numeri più alti giornalieri dall'inizio dell'emergenza. La diffusione è Documentata in 17 delle 36 zone sanitarie dell'Ituri, in sette zone del Nord Kivu e in una zona del Sud Kivu. Anche l'Uganda confinante ha rilevato casi.

Il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato un piano semestrale da 518 milioni di dollari per contrastare l'epidemia, definita già la quarta più grande per numero di casi. La strategia, sviluppata con i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, mira a sostenere Congo e Uganda nel contenimento e a potenziare la preparazione degli altri paesi limitrofi, in particolare attraverso il rafforzamento dei controlli alle frontiere.

La lotta all'Ebola richiede fondi urgenti e un forte impegno politico internazionale per evitare una diffusione più ampia in una regione già provata da conflitti e fragilità sanitarie





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