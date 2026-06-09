Ebola in Congo, casi quasi 600 e 115 morti. Sfiducia e attacchi ostacolano la risposta

L'epidemia del ceppo Bundibugyo di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo raggiunge quasi 600 casi confermati e 115 decessi. La diffusione in province conflittuali, la sfiducia della popolazione e le carenze di equipaggiamento ostacolano gli sforzi di contenimento. L'appello per finanziamenti urgente.

La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una grave epidemia di Ebola causata dal ceppo Bundibugyo , con casi confermati che hanno raggiunto quasi 600 e 115 decessi, secondo un comunicato del governo pubblicato su X. L'epidemia, annunciata il 15 maggio ma rimasta non rilevata per settimane, si sta diffondendo in tre province afflitte da conflitti armati: Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu.

I casi sono stati registrati in 17 zone sanitarie dell'Ituri, sette nel Nord Kivu e una nel Sud Kivu. Le autorità sanitarie locali, lasciate indietro rispetto alla curva epidemica, lottano per contenere la diffusione nonostante l'intensificarsi degli sforzi. Il governo ha esortato la popolazione a seguire le istruzioni degli operatori sanitari, a non aggredirli e a recarsi immediatamente al centro sanitario più vicino in presenza di sintomi come febbre, vomito, diarrea o grave debolezza.

La sfiducia e la resistenza della comunità hanno gravemente ostacolato la risposta, con attacchi alle squadre di sepoltura e ai centri di trattamento. Inoltre, i medici e gli operatori umanitari riferiscono di gravi difficoltà nel reperire le attrezzature di protezione individuale e altre risorse di base necessarie per proteggersi e prevenire ulteriori contagi. L'International Rescue Committee ha lanciato un appello per finanziamenti urgenti al fine di contenere l'epidemia nella provincia di Ituri prima che si espanda ulteriormente.

L'Evangelical Medical Center è una delle strutture in prima linea nella risposta, con operatori sanitari che indossano DPI per assistere i pazienti. L'incapacità di rilevare tempestivamente l'outbreak ha contribuito alla rapida diffusione, rendendo la situazione una delle più grandi epidemie di Ebola mai registrate a livello globale. La combinazione di conflitto armato, sfiducia verso le autorità e carenze logistiche rappresenta una sfida formidabile per il contenimento.

Le autorità congolesi, supportate da agenzie internazionali, stanno cercando di rafforzare la sorveglianza, garantire la sicurezza degli operatori e sensibilizzare la popolazione sulle misure di sicurezza. Nonostante 22 pazienti siano guariti, il numero totale dei casi continua a crescere, evidenziando la necessità di una risposta coordinata e adeguatamente finanziata. L'epidemia solleva preoccupazioni internazionali per il rischio di diffusione regionale e globale, sottolineando l'importanza di monitorare attentamente l'evoluzione e di sostenere gli sforzi umanitari sul campo





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