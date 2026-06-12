Ebola in Congo: due morti in un campo profughi, allarme per la diffusione nei centri sovraffollati

Il virus Bundibugyo, raro ceppo dell'Ebola, causa due decessi in un campo profughi nel Congo orientale. L'UNHCR e le organizzazioni umanitarie lanciano l'allarme sulle condizioni critiche dei campi, che favoriscono la rapida trasmissione. L'epidemia si estende a tre province e all'Uganda, senza vaccini o trattamenti approvati.

L' epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo, una variante rara del virus, si sta diffondendo nel Congo orientale con conseguenze particolarmente preoccupanti nei campi profughi sovraffollati.

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha confermato due decessi legati all'Ebola nel campo di Kpangba, che ospita circa 30.000 sfollati interni nella provincia di Ituri. Le vittime, una madre e una figlia decedute rispettivamente il 31 maggio e il 1° giugno, sono state testate post mortem dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'epidemia, dichiarata emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale dall'OMS il 17 maggio, ha ora colpito tre province: Ituri, Kivu del Sud e Kivu del Nord, aree devastate da decenni di conflitto e che ospitano oltre 5 milioni di persone sfollate. Le condizioni nei campi profughi sono critiche: tende con pareti di teloni, servizi igienici insufficienti, con centinaia di persone che condividono pochi bagni e ricorrono alla defecazione all'aperto. Questi fattori accentuano il rischio di trasmissione rapida del virus.

Caitlin Brady, direttrice ad interim del Consiglio danese per i rifugiati in Congo, ha espresso forte preoccupazione per una possibile diffusione incontrollata, panico e fuga massiccia di persone dai campi, indipendentemente dall'esposizione al virus. Finora, la Repubblica Democratica del Congo ha registrato 676 casi confermati e 136 decessi. L'epidemia ha anche varcato il confine, raggiungendo l'Uganda con 19 casi segnalati. Il ceppo Bundibugyo dell'Ebola non ha ancora trattamenti o vaccini approvati, rendendo la risposta umanitaria ancora più complessa.

Le agenzie di soccorso, come Samaritan's Purse International Relief, stanno intensificando gli sforzi, allestendo strutture di risposta come il Scott Powell Memorial Ebola Treatment Center a Bunia, ma la sfida rimane enorme data la vulnerabilità della popolazione sfollata e la mobilità dei gruppi colpiti. La situazione richiede un intervento coordinato a livello internazionale per potenziare la sorveglianza, l'isolamento dei casi, l'igiene e la vaccinazione sperimentale, nonostante l'assenza di un vaccino specifico per questo ceppo.

La comunità internazionale è chiamata a fornire risorse urgenti per contenere un'emergenza che rischia di aggravarsi nella stagione delle piogge, quando gli spostamenti e le condizioni di vita nei campi peggiorano ulteriormente





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