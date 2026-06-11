Ebola in Congo: epidemia si estende a tre nuove zone sanitarie

L'epidemia di Ebola in Congo continua a diffondersi, con 676 casi confermati e 136 decessi. Il governo congolese segnala l'estensione a tre nuove zone sanitarie, mentre le agenzie umanitarie intensificano gli sforzi per contenere il virus Bundibugyo.

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto un nuovo stadio di allarme. Secondo un rapporto governativo pubblicato giovedì, il virus si è diffuso in tre nuove zone sanitarie , portando il numero totale di casi confermati a 676, con 136 decessi registrati fino a mercoledì.

La situazione è particolarmente critica nelle province del Nord Kivu e dell'Ituri, dove le infrastrutture sanitarie sono già fragili a causa di conflitti armati e spostamenti di popolazione. Il ministro della sanità ha annunciato i nuovi dati sulla piattaforma X, sottolineando che le squadre di risposta stanno lavorando senza sosta per tracciare i contatti e isolare i casi sospetti.

Le agenzie umanitarie, tra cui Medici Senza Frontiere e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno intensificato le operazioni sul campo, ma le sfide rimangono enormi a causa della vastità del territorio e della diffidenza della popolazione verso gli operatori sanitari. Il sistema sanitario congolese è organizzato in zone sanitarie, ciascuna delle quali copre un'area definita con una rete di cliniche e un ospedale di riferimento, servendo circa 100.000-150.000 persone.

Con oltre 500 zone sanitarie in tutto il paese, l'identificazione e la gestione dei focolai richiedono un coordinamento complesso. Le tre nuove zone colpite si trovano in aree remote, rendendo difficile l'accesso per i team di intervento.

Inoltre, la presenza del virus Bundibugyo, un ceppo meno comune ma altamente letale, complica ulteriormente la risposta. I sintomi includono febbre emorragica, dolori muscolari e vomito, e la trasmissione avviene attraverso il contatto diretto con fluidi corporei infetti.

Le pratiche funerarie tradizionali, che prevedono il contatto ravvicinato con i defunti, hanno contribuito alla diffusione del contagio, come evidenziato dalle scene di lutto nel cimitero di Nyamurongo a Bunia, dove i parenti hanno pianto un uomo deceduto per Ebola durante la sua sepoltura. Le autorità sanitarie stanno intensificando le campagne di vaccinazione, utilizzando il vaccino contro il ceppo Zaire, che ha mostrato efficacia anche contro il Bundibugyo? Le sperimentazioni sono in corso.

Tuttavia, la logistica rappresenta un ostacolo significativo: i vaccini devono essere conservati a temperature estremamente basse, cosa difficile da garantire in regioni senza elettricità stabile. Inoltre, la disinformazione e le voci che circolano sui social media alimentano la resistenza della comunità, portando a episodi di violenza contro gli operatori sanitari. Nonostante tutto, gli sforzi continuano: oltre 10.000 persone sono state vaccinate nelle ultime settimane, e i centri di trattamento sono stati rafforzati.

La comunità internazionale ha promesso ulteriori fondi, ma servirà un impegno a lungo termine per debellare il virus. La popolazione congolese, già provata da anni di crisi, spera che questa epidemia possa essere contenuta prima che si trasformi in una catastrofe umanitaria ancora più grave. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le misure adottate riusciranno a invertire la tendenza





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