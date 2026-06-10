Ebola in Congo, l'epidemia si espande: nuova zona colpita nell'Ituri, oltre il 94% dei casi nella provincia

L'epidemia di Ebola causata dal ceppo Bundibugyo si diffonde in una nuova zona sanitaria nell'Ituri, Congo. Le autorità segnalano 37 nuovi casi e 12 morti in 24 ore, con oltre il 94% dei casi concentrati nella provincia. Nessun vaccino o trattamento specifico approvato.

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a espandersi, raggiungendo una nuova zona sanitaria nella provincia dell' Ituri , nel nordest del paese. Le autorità sanitarie hanno confermato che Tchomia, una località situata circa 50 chilometri a sud di Bunia, sul lago Alberto, è ora la ventiseiesima zona nazionale colpita e la diciottesima nell' Ituri , che da sola concentra oltre il 94% dei casi confermati.

Il sistema sanitario congolese definisce le zone sanitarie come aree con una rete di cliniche e un ospedale di riferimento; la diffusione in una nuova zona indica un'ulteriore complicazione degli sforzi di contenimento. L'epidemia, causata dal raro ceppo Bundibugyo del virus Ebola, per il quale non esistono vaccini o trattamenti specifici approvati, è stata dichiarata il 15 maggio 2026 e da allora si è rapidamente diffusa oltre i confini dell'Ituri, coinvolgendo anche le province del Nord Kivu e del Sud Kivu.

Queste regioni sono caratterizzate da condizioni di grave insicurezza, sfollamenti massicci di popolazione e movimenti transfrontalieri, fattori che ostacolano le operazioni di risposta. Secondo l'ultimo rapporto del ministero della Sanità, nelle 24 ore precedenti sono stati registrati 37 nuovi casi confermati e 12decessi, tutti localizzati nell'Ituri. Il bilancio complessivo segna pertanto una trasmissione sostenuta del virus, a più di tre settimane dalla dichiarazione ufficiale dell'epidemia.

Parallelamente, si registrano segnali di guarigione: otto pazienti sono stati dichiarati guariti di recente, portando il totale dei recuperati a 30. Le attività di trattamento sono state avviate nei centri Ebola di Bunia e Rwampara, mentre le agenzie umanitarie intensificano gli sforzi all'interno della zona di risposta protetta, come dimostrato dalla presenza di operatori medici al Centre Medical Evangelique (CME) nel comune di Hoho a Bunia.

La situazione rimane critica e richiede una coordinazione urgente nonostante le sfide logistiche e di sicurezza





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