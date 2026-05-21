Ebola in Congo: la più grave epidemia mai registrata lezioni a lunga data

La dottoressa Renata Gili, specialista in igiene e sanità pubblica che si occupa del controllo delle malattie infettive all'Asl di Torino, si nota l'assenza di lezioni a lungo termine dall'epidemia di Ebola nel 2014 e 2015 in Sierra Leone, quando un altro ceppo del virus ha causato un'epidemia con più di 11mila vittime. Questo mese, la variante Bundibugyo ha causato una nuova epidemia di Ebola in Congo, la più grave mai registrata. La dottoressa Gili spiega come il virus si sia diffuso attraverso unntligen commerciale, con una popolazione povera e conflitti armati. Anche noi non abbiamo imparato nulla, conclude.

La Croce rossa trasporta la bara di una vittima di Ebola a Rwampara, in Congo (fotogramma LaPresse). La più grave mai registrata, quella scoppiata nel 2014, se non peggiore.

A suonare il campanello d'allarme è la dottoressa Renata Gili, specialista in igiene e sanità pubblica che si occupa del controllo delle malattie infettive all'Asl di Torino. L'esperta, che al lavoro affianca l'impegno sui social come divulgatrice medico-scientifica, parla con cognizione di causa. Nel 2014 e nel 2015 è stata in Sierra Leone quando un altro ceppo del virus ha scatenato un'epidemia che alla fine ha mietuto più di 11mila vittime. Da allora non abbiamo imparato quasi nulla.

L'Oms ha dichiarato la malattia da virus Ebola causata dalla variante Bundibugyo una emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale il 16 maggio. Il giorno prima il ministero della Salute della Repubblica democratica del Congo annunciava che il Paese doveva affrontare la 17esima epidemia di malattia da Ebola





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