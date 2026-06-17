Ebola in Congo: risposta in difficoltà, mancano personale e risorse

A un mese dalla dichiarazione di emergenza internazionale, l'epidemia di Ebola in Congo supera 800 casi con gravi carenze di personale, ambulanze e materiali. L'Africa CDC chiede più fondi e supporto.

La risposta all'epidemia di Ebola in Congo è sotto pressione a un mese dalla dichiarazione di emergenza internazionale da parte dell' OMS . Gli operatori sanitari che combattono un'epidemia di Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo non hanno abbastanza personale per identificare i casi sospetti, ambulanze per trasportarli e persino materiali da costruzione per allestire reparti di isolamento, hanno detto a Reuters funzionari e operatori umanitari.

Un mese dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza internazionale, l'epidemia del raro ceppo Bundibugyo è cresciuta fino a superare gli 800 casi confermati, con avvertimenti crescenti che potrebbe diventare la peggiore mai registrata, superando l'epidemia dell'Africa occidentale del 2014-2016 che uccise più di 11.000 persone. Le équipe sanitarie sono così sotto pressione che decine di migliaia di contatti di quei casi rimangono non rintracciati, ha detto a Reuters Jean Kaseya, direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, sottolineando l'insicurezza e l'ambiente urbano e minerario dell'epidemia come ostacoli centrali.

'Dopo quattro settimane abbiamo un'epidemia in un'area urbana dove c'è insicurezza, dove c'è questa attività mineraria e commerciale, e anche dove non raggiungiamo tutte le persone che devono essere nella lista dei contatti', ha detto alla fine di martedì. Anche i casi identificati, che potrebbero rappresentare solo una frazione del totale a causa di test insufficienti e lacune nei dati, non sono sempre isolati e curati, ha aggiunto.

'Ci sono persone che sono state ricoverate e decidono di scappare per molte ragioni. Ci sono persone positive che non vengono ricoverate. E abbiamo visto anche un numero di persone ricoverate ma che crediamo non ricevano il supporto appropriato', ha aggiunto Kaseya. Un rapporto dell'OMS ha mostrato che circa un terzo dei 241 allarmi su nuovi casi sospetti in Ituri, la provincia più colpita, non erano stati seguiti al 14 giugno.

Manel Rebordosa, coordinatore della risposta all'Ebola di Oxfam nella città di Bunia, ha detto a Reuters che una donna con sintomi tra cui febbre e sanguinamento in un centro medico di Rwampara che ha visitato questa settimana era stata lasciata in attesa per ore.

'Chiamavano il sistema di sorveglianza ma non si presentavano perché coprono molte zone sanitarie e non hanno abbastanza ambulanze', ha detto. L'Africa CDC ha detto che le équipe che gestiscono le sepolture sicure e la decontaminazione in Ituri avevano solo circa il 15% del personale richiesto e il 7% dei veicoli necessari.

Il ministro della Salute congolese Samuel-Roger Kamba ha respinto le suggestioni che l'epidemia stesse superando la risposta, dicendo in un briefing governativo lunedì che il ministero aveva formato 1.200 operatori comunitari di collegamento e ne aveva schierati 1.000 per andare porta a porta a tracciare contatti e casi sospetti, con un follow-up dei contatti attualmente al 63%. Tuttavia, le équipe di risposta stavano affrontando una serie di sfide sul campo.

In documenti condivisi con le équipe di risposta all'Ebola in Ituri mercoledì, il ministero ha evidenziato problemi tra cui casi di contatti persi, pazienti che si spostano tra zone sanitarie e mancanza di carburante per le unità mobili. Il professor Salim Abdool Karim, che consiglia l'Africa CDC e ha visitato Ituri la scorsa settimana, ha detto che la sfida più grande erano le forniture.

'C'è bisogno di più risorse di quasi tutto, dai dispositivi di protezione individuale alla ghiaia', ha detto in un rapporto che presenterà presto a una riunione di emergenza. La carenza di ghiaia ha ritardato la costruzione di reparti di isolamento, ha detto, aggiungendo che mancano pannelli prefabbricati per pareti, pavimenti e tetti e che l'assenza dell'USAID - smantellata dal presidente statunitense Donald Trump l'anno scorso - è evidente.

I medici mancano di mascherine e decine di loro hanno contratto il ceppo Bundibugyo, per il quale non esiste vaccino o trattamento provato. L'Unione Africana dice di aver ricevuto solo un quinto dei finanziamenti per il suo piano di risposta da 518 milioni di dollari e gli operatori umanitari dicono che il sostegno dei donatori è diminuito rispetto alle precedenti epidemie di Ebola.

Alla domanda se i governi occidentali dovrebbero fare di più, Kaseya ha detto: 'Penso che stiano iniziando a capire che è grave.





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