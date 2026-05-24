Ebola in Repubblica Democratica del Congo: team di Medici Senza Frontiere lavora d'emergenza, mentre l'Oms non consiglia misure a livello globale

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti, secondo quanto riportato dal ministero della Salute del Paese. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità non consiglia particolari misure a livello globale.

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti, secondo quanto riportato sabato dal ministero della Salute del Paese in un bilancio aggiornato.

I dati ufficiali indicano che 204 decessi sono stati registrati in tre province del vasto Paese dell'Africa centrale e che sono probabilmente causati dal virus. L'ultimo bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di venerdì, riportava 177 morti su 750 casi sospetti. I team di Medici Senza Frontiere (Msf) stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc).

Parallelamente, forniture e attrezzature mediche essenziali vengono inviate nelle province interessate da Kinshasa e dal centro logistico di Msf a Kampala, in Uganda. Si segnalano anche interventi nel Kivu Nord. L'ebola, ricorda l'organizzazione umanitaria, non è l'unica emergenza sanitaria che la Rdc sta affrontando, visto che nell'est del Paese le principali cause di mortalità restano malattie prevenibili come la malaria e il morbillo.

In un contesto segnato da molteplici crisi, dunque, una delle priorità di Msf sarà mantenere le attività mediche esistenti e garantire alla popolazione un accesso continuo alle cure essenziali. Rezza: 'Il rischio virus Ebola in Occidente non escluso ma controllabile'. Pregliasco: 'Per Ebola non è pandemia ma è irresponsabile sottovalutare'





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