Ebola: l'epidemia in Congo supera la risposta globale

L'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo sta superando la risposta globale e le organizzazioni mediche e gli operatori umanitari stanno chiedendo più aiuti internazionali per contenere l'epidemia.

Una squadra medica dell'Alliance for International Medical Action ( ALIMA ), un'organizzazione non governativa internazionale, si è recata in Repubblica Democratica del Congo per aiutare a contenere una nuova epidemia di Ebola .

L'epidemia, la diciassettesima nella storia della Repubblica Democratica del Congo e la terza più grande dal momento in cui il virus è stato scoperto, sta superando la risposta globale. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha visitato la provincia congolese più colpita dall'epidemia, chiedendo ai residenti di cercare cure e di praticare sepolture sicure.

Le autorità hanno identificato 1.028 casi sospetti e 225 confermati, mentre i medici e gli operatori umanitari dicono di non avere neppure i mezzi di base come maschere dopo che l'epidemia si è diffusa per settimane senza essere scoperta. La situazione è critica e le organizzazioni mediche e gli operatori umanitari stanno chiedendo più aiuti internazionali per contenere l'epidemia.

Il direttore generale dell'Africa Centres for Disease Control and Prevention, Dr. Jean Kaseya, ha dichiarato che l'iniziale finanziamento era stato ridotto drasticamente a causa di alcuni donatori che hanno ripensato alle loro donazioni. L'epidemia di Ebola ha già colpito tre province della Repubblica Democratica del Congo e il vicino Uganda, che ha chiuso il proprio confine con la Repubblica Democratica del Congo





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