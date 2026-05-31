Ebola: l'epidemia in Repubblica Democratica del Congo e Uganda peggiora

L'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e Uganda continua a diffondersi, con 263 casi confermati e 43 decessi. La mancanza di forniture di base sta rendendo difficile la risposta globale all'epidemia. Il direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, Jean Kaseya, ha sottolineato l'importanza di attivare rapidamente i sistemi nazionali di emergenza e di rendere permanenti gli investimenti nella preparazione alle pandemie.

La situazione dell'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e in Uganda continua a peggiorare. Secondo il direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, Jean Kaseya, al 30 maggio sono stati riportati 263 casi confermati di Ebola , con più di 1.100 casi sospetti in corso di indagine e 43 decessi a causa del raro ceppo di Ebola Bundibugyo.

L'epidemia, la 17esima nella Repubblica Democratica del Congo e la terza più grande dalla scoperta dell'Ebola mezzo secolo fa, sta superando la risposta globale. I funzionari sanitari e gli operatori umanitari lamentano la mancanza di forniture di base, come le mascherine, dopo che la diffusione dell'epidemia è rimasta inosservata per settimane. Kaseya ha sottolineato l'importanza di attivare rapidamente i sistemi nazionali di emergenza e di rendere permanenti gli investimenti nella preparazione alle pandemie.

Inoltre, ha evidenziato il ruolo essenziale dei partner internazionali, ma ha sottolineato che il loro sostegno è più importante quando si allinea con le strategie costruite dalle istituzioni e dai governi africani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda un'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale





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