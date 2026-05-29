Ebola, l'Italia rafforza i controlli alle frontiere e prepara ordinanza anti-contagio

Il governo italiano alza l'allerta dopo il focolaio di Ebola Bundibugyo tra Congo e Uganda. Previsti monitoraggi, protocolli per viaggiatori e coordinamento UE. Una chirurga di MSF rientrata dal Congo è in osservazione.

L' Italia alza il livello di attenzione sul fronte Ebola . Il governo ha annunciato misure più rigorose ai confini nazionali e comunitari, mentre il ministero della Salute prepara un'ordinanza per definire protocolli anti-contagio e monitoraggi specifici.

La decisione arriva dopo il rientro in biocontenimento di una chirurga di Medici Senza Frontiere che aveva operato in Congo, dove è in corso un focolaio di Ebola Bundibugyo. La dottoressa, asintomatica, è stata trasferita a Roma con il supporto di Usmaf e Croce Rossa Italiana e resterà in osservazione fino all'8 giugno. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma l'episodio ha riacceso i riflettori su un'emergenza che preoccupa diversi Paesi europei.

Il ministero della Salute, guidato dalla ministra, sta lavorando a una circolare e a un'ordinanza per fornire indicazioni precise a operatori sanitari e Regioni su come gestire casi sospetti o probabili. Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie, ha dichiarato a Uno Mattina che non esiste alcun caso di Ebola in Italia e che non c'è una pandemia, ma ha sottolineato l'importanza di una sorveglianza scientifica senza fare sconti alla sicurezza dei cittadini.

L'obiettivo è evitare allarmismi mantenendo alto il controllo. Nel frattempo, il governo ha inviato una lettera ai vertici dell'Unione Europea, chiedendo un coordinamento rafforzato sulla vigilanza alle frontiere. La richiesta è stata indirizzata al presidente di turno Nikos Christodoulides, al presidente del Consiglio europeo António Costa e alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

L'Italia chiede regole comuni per la gestione sanitaria dei viaggiatori provenienti dalle aree colpite, e ha proposto di inserire la questione all'ordine del giorno del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026. Non solo difesa dei confini: l'Italia ha annunciato anche una missione di assistenza nella Repubblica Democratica del Congo.

Palazzo Chigi ha reso noto che, con il supporto della Farnesina, della Protezione Civile e dell'Aise, verranno forniti assistenza tecnica, materiale sanitario e medicinali, oltre a un rafforzamento della sorveglianza epidemiologica. L'attenzione resta massima: al momento non ci sono casi confermati di Ebola in Italia, ma il governo accelera su controlli, protocolli e coordinamento europeo per prevenire qualsiasi rischio di diffusione del virus sul territorio nazionale.

Le prossime settimane saranno decisive per definire le misure operative immediate, con una videoconferenza tra i ministri della Salute già programmata e il Consiglio EPSCO del 16 giugno





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Italia Controlli Frontiere Ordinanza Sorveglianza Sanitaria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola, in quarantena allo Spallanzani una dottoressa arrivata dal Congo: 'È un contatto diretto'La donna, operatrice di Medici senza frontiere, è entrata in contatto con pazienti risultati poi positivi. In corso il trasferimento a Roma

Read more »

Chirurga italiana in quarantena allo Spallanzani dopo contatto con pazienti Ebola in CongoUna chirurga di Medici Senza Frontiere, asintomatica, è in quarantena a Roma dopo esposizione al virus Ebola in Congo. Attivata la sorveglianza sanitaria.

Read more »

Ebola, rientro in sicurezza in Italia dal Congo per un medicoE' entrato in contatto con pazienti risultati poi positivi (ANSA)

Read more »

Contatto con malato Ebola, un medico rientra in Italia dal CongoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ebola, rientro in Italia per un medico entrato in contatto con un malato in Congo

Read more »